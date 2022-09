Pernod Ricard : Deutsche Bank dégrade sa recommandation

Deutsche Bank a dégradé lundi sa recommandation sur le titre Pernod Ricard, ramenée de 'achat' à 'conserver' avec un objectif de cours réduit de 233 à 198 euros.



Dans une étude consacrée au secteur européen de la grande consommation, la banque d'affaires allemande justifie sa décision par le retard pris par le groupe de spiritueux en matière de dépenses publi-promotionnelles.



'Nous continuons de voir en Pernod l'un des acteurs les mieux positionnés sur le marché européen de la consommation de base du fait de son exposition séduisante à la fois en termes de catégories et de pays', explique-t-elle.



'Cependant, Pernod a maintenu ses dépenses publicitaires et promotionnelles à des niveaux globalement stables, là où des groupes comme Diageo, Campari et Remy les ont accentuées ces dernières années', note Deutsche.



S'il salue les efforts entrepris par Pernod au niveau de ses outils numériques, la banque germanique souligne que Diageo a lui aussi accru ses investissements digitaux récemment, ce qui le conduit à redouter que le groupe français perde des 'parts de voix', un ratio qui compare le budget de publicité d'une marque à l'ensemble des dépenses de publicité sur son marché.



