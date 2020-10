Pernod Ricard : Jefferies passe à 'achat'

07/10/2020 | 15:44

Jefferies relève son conseil sur Pernod Ricard de 'conserver' à 'achat' avec un objectif de cours rehaussé de 142 à 170 euros, dans une note de recherche sur le secteur des boissons alcoolisées dans la perspective d'un environnement post-pandémie.



Concernant spécifiquement le titre du géant français des spiritueux, l'intermédiaire financier met en avant 'des perspectives attractives pour le chiffre d'affaires et les bénéfices', mais aussi une valorisation considérée comme 'peu exigeante'.



