Pernod Ricard : Oddo maintient son conseil sur le titre

Oddo estime que les résultats du 1er semestre concernant Pernod Ricard sont 'encourageants' car 'clairement au-dessus des attentes'. En effet, l'activité recule de 3,9% en lfl à l'issue du premier semestre, quand le consensus anticipait -5,4%.



Le broker regrette toutefois 'une guidance un peu vague', avec 'l'absence de précisions et surtout le silence sur l'évolution de la marge opérationnelle'.



Dans ce contexte, le bureau d'analyses maintient sa note de 'surperformance' sur le titre, avec un objectif de cours inchangé, à 164 euros.





