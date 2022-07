Pernod Ricard : Stifel reprend la couverture du titre

L'analyste reprend la couverture de Pernod Ricard avec une note à conserver et un objectif de cours de 192,00 E.



Stifel estime que la croissance organique est à la traîne de ses pairs, non seulement depuis le début de la pandémie, mais aussi sur une base de cinq ans.



' Hormis le cognac, nous pensons que le portefeuille de base de la société est vulnérable à la pression sur le revenu disponible, ce qui pourrait remettre en cause le pouvoir de fixation des prix dans un contexte de forte inflation des coûts ' indique le bureau d'analyses.



Stifel indique qu'au cours de son récent CMD, la direction a réitéré ses prévisions de ventes organiques de 4 à 7 % avec l'ambition à moyen terme d'atteindre la limite supérieure de cette fourchette.



' Nous estimons que Pernod Ricard générera un FCF cumulé d'environ 6 milliards d'euros au cours des exercices 2023 à 2025, contre environ 11 milliards de livres pour Diageo. Un FCF annuel moyen de 1,8 milliard d'euros pour les exercices 2023 à 2025 rapporte 4,1% par an en moyenne pour Pernod Ricard contre 4,5% pour Diageo sur la base des capitalisations boursières actuelles '.



