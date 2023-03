Pernod Ricard : UBS reste à neutre sur la valeur

UBS confirme son conseil neutre sur la valeur avec un objectif de 199 E.



L'analyste estime que le passage d'une stratégie de marque à une stratégie de portefeuille permet d'améliorer la performance aux Etats-Unis.



' La transformation du portefeuille devrait contribuer à combler l'écart par rapport au marché et à générer une surperformance à moyen terme ' indique UBS.



Rappelons que Pernod Ricard prévoit pour l'exercice en cours une 'croissance forte et diversifiée du chiffre d'affaires, malgré un environnement qui se normalise', ainsi qu'un maintien de sa marge opérationnelle.



