Pernod Ricard : les prévisions de croissance de Jefferies

Jefferies confirme son conseil à l'achat sur la valeur avec un objectif de 224 E après la présentation de la nouvelle étape de son plan stratégique Transform & Accelerate couvrant les exercices 2022-23 à 2024-25, ainsi que ses objectifs à moyen terme.



Le groupe table à moyen terme sur une croissance du chiffre d'affaires entre +4 et +7%, visant la partie haute de la fourchette, et une amélioration de la marge opérationnelle d'environ 50-60 points de base par an, dès lors que le chiffre d'affaires s'inscrit dans cette fourchette.



' Dans notre rapport intitulé ' Moving from an Analogue to a Digital Model ', nous avons souligné le potentiel d'une croissance plus forte et plus diversifiée, qui, parallèlement à une culture de performance croissante, devrait permettre une croissance des marges supérieure à celle des ventes et une accélération des bénéfices ' indique Jefferies.



' La confiance que le marché accorde à Pernod en tant que fabriquant de boissons devrait entraîner une réévaluation de la valeur. Les actions sont peu chères pour leur qualité, avec un PE 2023 de 20,2x contre 21,3x pour les produits de consommation courante et 23,1x pour Diageo '.



