Corby, filiale canadienne de Pernod Ricard, acquiert une part majoritaire dans Ace Beverage Group

Pernod Ricard annonce l’acquisition, par sa filiale Corby Spirit and Wine, d’une participation de 90% dans Ace Beverage Group (ABG) pour une valeur d’entreprise de 165 millions de dollars canadiens. Corby pourra acquérir la totalité du capital d’ABG via deux options d’achat exerçables en 2025 et 2028. ABG est un groupe indépendant du marché canadien en forte croissance des boissons alcoolisées prêtes à boire (RTDs).



Cette acquisition permet à Corby d'accroître sa présence et son expertise, tout en gagnant en agilité et en efficacité, sur le marché extrêmement dynamique des RTDs canadiens.



Le Canada compte en effet parmi les plus importants marchés mondiaux des boissons alcoolisées prêtes à boire, une catégorie qui enregistre un des taux de croissance les plus élevés de l'industrie avec une progression annuelle de plus de 20% entre 2016 et 2021, et qui devrait connaître une croissance à deux chiffres dans les prochaines années.