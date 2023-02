Exclusif - Une agence indienne accuse Pernod Ricard d'autres violations de politique - documents

Les dernières accusations portées contre Pernod par l'agence indienne de lutte contre la criminalité financière, l'Enforcement Directorate, détaillées dans le dossier de 14 000 pages déposé par l'agence le 6 janvier devant un tribunal de New Delhi, désignent officiellement l'unité locale du groupe français comme accusée.

Les nouvelles allégations représentent une escalade des problèmes pour Pernod en Inde, un marché de croissance clé où il détient une part de 17%. Le fabricant de Chivas Regal, Glenlivet et Absolut Vodka a été accusé en novembre par l'agence indienne d'avoir violé la politique de la ville de New Delhi en matière d'alcool pour augmenter sa part de marché. Pernod nie avoir commis des actes répréhensibles.

Dans les documents déposés le 6 janvier, qui ne sont pas publics et dont les détails n'ont pas été publiés précédemment, l'agence fédérale accuse Pernod d'une "conspiration visant à obtenir un avantage illégal en soumettant une fausse déclaration sous serment" aux autorités de Delhi alors qu'il cherchait à obtenir des approbations de prix pour ses marques.

La politique de la ville en 2021 exigeait que les fabricants de boissons alcoolisées divulguent leurs prix d'usine les plus bas dans toute la nation afin que le gouvernement local puisse fixer des prix compétitifs et augmenter ses revenus. Mais Pernod a donné de "faux" prix plus élevés, ce qui lui a permis de réaliser un "bénéfice excédentaire" de 23 millions de dollars, a allégué l'agence dans le dossier vu par Reuters.

Pernod a ainsi réalisé "un énorme bénéfice supplémentaire qui lui était inéligible et qui aurait dû être répercuté sur les consommateurs", indique le dépôt. Le bénéfice net de Pernod Ricard India en 2021-22 s'élevait à 176 millions de dollars, selon ses divulgations réglementaires.

En réponse aux dernières accusations, Pernod Ricard India a déclaré dans une déclaration à Reuters qu'elle s'appuyait sur le processus judiciaire pour démontrer sa conformité légale. Elle a déclaré que les allégations de l'agence étaient "factuellement incorrectes", sans donner plus de détails, et a ajouté qu'elle coopérait avec les autorités.

L'Enforcement Directorate et le gouvernement de la ville de Delhi n'ont pas répondu aux e-mails demandant des commentaires.

S'ils sont reconnus coupables, Pernod Ricard India Pvt Ltd, représenté par son directeur des opérations Rajesh Mishra, et Benoy Babu, le responsable de son activité de marques internationales, pourraient être condamnés à une amende et à une peine de prison de trois à sept ans, selon la loi indienne. Le tribunal de Delhi a demandé aux accusés dans cette affaire d'être présents lors de l'audience de la plainte de l'agence indienne le 23 février.

Mishra et un avocat de Babu n'ont pas répondu aux courriels et messages de Reuters demandant un commentaire.

Babu a été arrêté en novembre pour des violations présumées de la politique de Delhi en matière d'alcool. Sa demande de libération sous caution a été rejetée cette semaine et il est toujours en prison. Il a déclaré au tribunal que son arrestation est "illégale" et qu'il a été "faussement impliqué".

Mishra n'a pas été arrêté.

MARCHÉ EN CROISSANCE

New Delhi est un marché de croissance essentiel pour les sociétés d'alcool. En vertu de ses règles en vigueur en 2021, les fabricants d'alcool n'avaient pas le droit de demander des licences de vente au détail dans la ville afin d'éviter la formation de syndicats qui pourraient entraîner une surfacturation et une poussée des marques.

La Direction de l'application des lois a déclaré dans un document déposé au tribunal de New Delhi en novembre que la politique de la ville interdisait aux fabricants de participer à la vente au détail, mais que Pernod avait effectivement utilisé des garanties d'entreprise pour investir dans des détaillants qui avaient soumissionné pour des licences de magasin. Pernod a nié tout acte répréhensible.

Dans ce dépôt, l'agence a allégué que Pernod a fourni 24 millions de dollars de garanties d'entreprise à son banquier HSBC, qui a ensuite accordé des prêts aux détaillants qui soumissionnaient. En retour, les magasins stockaient davantage d'alcools Pernod, augmentant ainsi sa part de marché.

Les documents judiciaires n'alléguaient aucune faute de la part de HSBC, qui a refusé de commenter les dernières soumissions de l'agence.

Dans le nouveau dépôt, l'agence cite des extraits d'une présentation PowerPoint de Pernod qui mentionne un plan interne visant à "prendre le contrôle des magasins de détail, créer des magasins phares". L'agence a décrit cela comme une tentative de contrôle des "commerces de détail à Delhi".

Citant ce qu'elle appelle des "preuves supplémentaires", l'agence a également déclaré que Mishra, qui était directeur financier (CFO) par intérim pour l'Inde à la mi-2021, a consenti à l'émission de garanties d'entreprise pour les prêts et a informé la CFO du groupe, Helene de Tissot, de cette stratégie.

L'agence a inclus dans le dossier un e-mail que Mishra aurait envoyé à Tissot pour justifier l'octroi des garanties d'entreprise. Reuters n'a pas été en mesure de confirmer de manière indépendante les détails contenus dans l'e-mail.

Le "soutien" de Pernod de 24 millions de dollars aux associés soumissionnaires à Delhi avait le potentiel de générer un bénéfice supplémentaire de 15 millions de dollars "sur une période de 3 ans", selon l'e-mail.

Les garanties ne "violent aucune représentation légale dans les financements externes de notre groupe", ajoute l'e-mail.

Mishra, selon l'email cité par l'agence, a écrit que le partenariat de la société avec les détaillants "nous permettra également de contrer la menace des acteurs locaux, notre autre champ de bataille clé".

Les documents judiciaires indiens ne contenaient aucune réponse de Tissot à l'e-mail. Un porte-parole de Pernod a déclaré à Reuters que Mishra et Tissot n'avaient aucun commentaire à faire pour cette histoire.

L'agence indienne a déclaré que Pernod, qui voulait renforcer son contrôle de la distribution au détail à Delhi, faisait partie d'une campagne de l'industrie visant à faire pression sur les autorités pour privatiser les magasins d'alcool au détail. Elle a allégué que Babu était "pleinement impliqué dans la conspiration" pour envoyer 4 000 e-mails afin "d'influencer la formulation de la politique pour qu'elle corresponde aux intérêts de Pernod".

Les courriels visaient à soutenir un groupe d'experts gouvernementaux qui avait proposé - puis formalisé dans une politique en 2021 - que les autorités se retirent du commerce de détail et laissent uniquement les acteurs privés faire des offres pour les licences de magasins, selon les documents.

L'année dernière, Delhi a révoqué cette politique, et l'alcool n'est désormais vendu que dans des magasins gérés par le gouvernement.