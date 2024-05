Regulatory News:

Communiqué de presse – Paris, le 16 mai 2024

Pernod Ricard annonce aujourd’hui que ses objectifs à court et long terme de réduction d’émissions de gaz à effet de serre (GES), fondés sur des données scientifiques et conformes à la trajectoire de

+ 1,5°C, ont été approuvés par l’initiative Science Based Targets (SBTi) selon le calendrier suivant :

- A court terme, Pernod Ricard s’engage à réduire les émissions absolues des scopes 1 et 2 de 54 % d’ici à 2030 par rapport à 2022 (exercice de référence). Le Groupe s’engage également à réduire de 30,3 % les émissions absolues du scope 3 FLAG (forêts, terres et agriculture) et de 25 % les émissions non-FLAG (achats de biens et de services, transport en amont et distribution) sur la même période. Pernod Ricard s’engage également à éliminer, d’ici à la fin 2025, toute déforestation dans les zones à risques d’où proviennent ses matières premières.

- A long terme, Pernod Ricard s’engage à réduire de 90% d’ici à 2050 les émissions absolues des scopes 1 et 2 et les émissions non-FLAG du scope 3. Le Groupe s’engage également à réduire de 72 % les émissions absolues du scope 3 FLAG sur la même période.

95 % des émissions du Groupe étant liées au scope 3 (dont 49% proviennent de l’agriculture, 25 % des emballages et 8 % du transport), ces nouveaux objectifs à long terme attestent de l’ambition de Pernod Ricard de réduire ses émissions dans ses sites d’exploitation, ainsi que tout au long de sa chaîne de valeur, en étroite collaboration avec ses fournisseurs.

Ces objectifs seront atteints grâce à une ambitieuse feuille de route de réduction des émissions de carbone passant par :

Dans les distilleries : recours à des énergies renouvelables, transition vers des énergies alternatives (biomasse et biofioul), déploiement de nouvelles technologies, dont récupération de la chaleur et mesures d’efficacité énergétique ;

recours à des énergies renouvelables, transition vers des énergies alternatives (biomasse et biofioul), déploiement de nouvelles technologies, dont récupération de la chaleur et mesures d’efficacité énergétique ; Dans les emballages : réduction du poids des bouteilles, augmentation du pourcentage de recyclage, développement de nouveaux matériaux innovants et développement de nouveaux modèles de distribution circulaires ;

: réduction du poids des bouteilles, augmentation du pourcentage de recyclage, développement de nouveaux matériaux innovants et développement de nouveaux modèles de distribution circulaires ; Dans le transport et la logistique : optimisation des chargements, passage aux véhicules électriques et aux biocarburants, recherche de nouveaux modes de transport alternatifs ;

: optimisation des chargements, passage aux véhicules électriques et aux biocarburants, recherche de nouveaux modes de transport alternatifs ; Dans l’agriculture : mise en œuvre de pratiques agricoles régénératrices visant à restaurer les écosystèmes, à réduire les émissions de CO 2 et à renforcer la séquestration du carbone dans les sols.

Maria Pia De Caro, Vice-Présidente Exécutive Opérations intégrées et RSE, déclare : « La validation, de nos objectifs par l’initiative Science Based Targets (SBTi) vient récompenser les efforts déployés par nos équipes pour établir des feuilles de route ambitieuses en matière de réduction des émissions de CO 2 sur l’ensemble de nos activités et de notre chaîne de valeur. Le monde étant confronté à des défis sociaux et environnementaux de plus en plus préoccupants, l’obligation d’agir se fait de plus en plus pressante. Ces objectifs de zéro émission nette, fondés sur des données scientifiques, donnent corps à notre ambition et renforcent notre volonté de poursuivre les progrès déjà réalisés, tout en nous permettant de jouer notre rôle de leader du secteur des vins et spiritueux face aux enjeux du changement climatique. »

A propos de Pernod Ricard

Pernod Ricard est un leader mondial du secteur des vins et spiritueux, associant des savoir-faire uniques dans la fabrication de ses produits, le développement de ses marques et leur distribution mondiale. Notre prestigieux portefeuille, allant du premium au luxe, compte notamment la vodka Absolut, le pastis Ricard, les scotch whiskies Ballantine’s, Chivas Regal, Royal Salute et The Glenlivet, le whisky irlandais Jameson, le cognac Martell, le rhum Havana Club, le gin Beefeater, la liqueur Malibu ou les champagnes Mumm et Perrier-Jouët. Notre mission est d’assurer la croissance à long terme de nos marques, dans le respect des individus et de l’environnement, tout en permettant à nos employés dans le monde entier d’être les ambassadeurs de notre authentique culture de la convivialité, porteuse de sens, inclusive et responsable. Le chiffre d’affaires consolidé de Pernod Ricard s’est élevé à 12 137 millions d’euros au cours de l’exercice fiscal 2023.

Pernod Ricard est coté sur Euronext (Mnémo : RI ; Code ISIN : FR0000120693) et fait partie des indices CAC 40 et Eurostoxx 50.

A propos de la SBTi

L’initiative Science Based Targets (SBTi) est un organisme mondial permettant aux entreprises de se fixer des objectifs ambitieux de réduction des émissions de gaz à effet de serre, conformément aux dernières données scientifiques sur le climat. La SBTi se donne pour mission d’amener les entreprises du monde entier à réduire de moitié leurs émissions d’ici 2030 et à atteindre zéro émission nette d’ici 2050.

Cette initiative, fruit d’une collaboration entre CDP, le Pacte mondial des Nations unies, l’Institut des ressources mondiales (WRI) et le Fonds mondial pour la nature (WWF), constitue l’un des engagements de la coalition We Mean Business. La SBTi définit et fait connaître les meilleures pratiques en matière de fixation d’objectifs fondés sur des données scientifiques, et met à disposition des ressources et offre ses conseils pour faciliter leur adoption. Elle évalue et approuve les objectifs des entreprises en toute indépendance.

