Communiqué - Paris, le 17 juillet 2024

Pernod Ricard (Paris:RI) a le plaisir d’annoncer la signature d’un accord portant sur la vente de ses marques stratégiques internationales de vins à Australian Wine Holdco Limited (AWL), un consortium d’investisseurs institutionnels internationaux propriétaire d’Accolade Wines.

Cette cession permettra à Pernod Ricard de renforcer sa stratégie de premiumisation et de se concentrer sur son portefeuille de marques Premium de spiritueux et de champagnes, moteur de sa croissance.

Cette opération s’inscrit dans le processus d’évaluation constante des opportunités stratégiques du Groupe, conformément à sa politique de création de valeur pérenne pour ses actionnaires, collaborateurs, clients et partenaires.

La transaction concerne un important portefeuille de marques internationales solidement établies, détenues et produites par Pernod Ricard Winemakers, et qui représentent un volume annuel de 10 millions de caisses de 9 litres provenant de trois origines. Ces marques sont les australiennes Jacob’s Creek, Orlando et St Hugo, les néo-zélandaises Stoneleigh, Brancott Estate et Church Road ainsi que les espagnoles Campo Viejo, Ysios, Tarsus et Azpilicueta. L’ensemble constitue une plateforme intégrée complète allant de la vigne jusqu’à la bouteille et comprenant sept caves.

Pernod Ricard cède ainsi sa division vins à un acteur d’envergure mondiale disposant d’un réseau de distribution exclusivement dédié à cette activité. Au sein d’AWL, ses marques pourront déployer tout leur potentiel, renforcer leurs positions et saisir de nouvelles opportunités dans le monde.

La finalisation de l’opération, qui reste soumise aux conditions habituelles, notamment à l’obtention des autorisations réglementaires, devrait intervenir au deuxième semestre 2025.

A propos de Pernod Ricard

Pernod Ricard est un leader mondial du secteur des vins et spiritueux, associant des savoir-faire uniques dans la fabrication de ses produits, le développement de ses marques et leur distribution mondiale. Notre prestigieux portefeuille, allant du premium au luxe, compte notamment la vodka Absolut, le pastis Ricard, les scotch whiskies Ballantine’s, Chivas Regal, Royal Salute et The Glenlivet, le whisky irlandais Jameson, le cognac Martell, le rhum Havana Club, le gin Beefeater, la liqueur Malibu ou les champagnes Mumm et Perrier-Jouët. Notre mission est d’assurer la croissance à long terme de nos marques, dans le respect des individus et de l’environnement, tout en permettant à nos employés dans le monde entier d’être les ambassadeurs de notre authentique culture de la convivialité, porteuse de sens, inclusive et responsable. Le chiffre d’affaires consolidé de Pernod Ricard s’est élevé à 12 137 millions d’euros au cours de l’exercice fiscal 2023.

Pernod Ricard est coté sur Euronext (Mnémo : RI ; Code ISIN : FR0000120693) et fait partie des indices CAC 40 et Eurostoxx 50.

A propos d’Australian Wine Holdco Limited

Australian Wine Holdco Limited (“AWL”) est consortium d’investisseurs institutionnels internationaux qui regroupe les fonds de Bain Capital, Intermediate Capital Group, Capital Four, Sona Asset Management, et Samuel Terry Asset Management.

