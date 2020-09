PERNOD RICARD : Citi dégrade à neutre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Citi a dégradé sa recommandation sur Pernod Ricard d'Achat à Neutre et abaissé son objectif de cours de 163 à 150 euros. Le broker reconnaît que les valeurs du secteur des spiritueux ont montré une impressionnante résistance depuis le début de l'année, mais la valorisations actuelles ne laissent plus guère le droit à l'erreur. Pernod est valorisé 24 fois ses bénéfices 2021, soit dans le haut de sa moyenne à long terme par rapport à Diageo. Le courtier redoute qu'un premier semestre décevant ne conduise à une révision à la baisse du consensus qu'il juge consensuel.Par ailleurs note l'intérmédiaire, l'un des soutiens récents du titre : son intégration au sein de l'indice Stoxx 50, va s'estomper.Autres sujets d'inquiétudes ajoute Citi : le "Travel Retail" va rester sous pression un certain temps, les infections de la Covid repartent à la hausse en Europe et enfin, les dépenses publicitaires devraient rebondir en 2021.Pour toutes ces raisons, la banque américaine a réduit de 7% sa prévision de bénéfice par action 2021.