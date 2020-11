Credit Suisse a dégradé son opinion sur Pernod Ricard de Surperformance à Neutre tout en relevant son objectif de cours de 170 à 172 euros. Dans une note consacrée au secteur européen des spiritueux, le broker explique préférer Diageo en raison de sa plus forte exposition au marché nord-américain et à sa plus faible exposition au "travel retail". En outre, le britannique est moins valorisé avec des multiples de 20,8 fois ses bénéfices attendus en 2022, contre 22 fois pour le français.