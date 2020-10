PERNOD RICARD : Jefferies reste à l'Achat

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Jefferies a confirmé sa recommandation d'Achat et son objectif de cours de 170 euros sur Pernod Ricard. Le groupe a accusé un repli organique de ses ventes au premier trimestre de 5,6% alors que le consensus tablait sur -13,1%. Le courtier attendait, lui, une baisse de 12,5%. Ces ventes marquent une amélioration séquentielle après la chute de 36,2% observée au quatrième trimestre. Le bureau d'études estime que le marché réagira positivement à cette publication, la société ayant bien résisté à la volatilité conjoncturelle. De plus, le pire de la crise semble passé.Jefferies prévoit une croissance organique à moyen terme (comprise entre 4% et 7%). Il souligne enfin une sous-valorisation par rapport au sous-secteur des spiritueux, le titre se payant 26 fois ses bénéfices attendus en 2021, contre 40,6 fois pour la concurrence.