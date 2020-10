PERNOD RICARD : UBS reste Neutre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

UBS a confirmé sa recommandation Neutre et son objectif de cours de 140 euros sur Pernod Ricard. Le broker a salué un repli organique des ventes du premier trimestriel (-5,6%) bien moins marqué que prévu. Le consensus tablait sur une baisse de 13,1% et le courtier, sur une contraction de 11,6%. Toutes les régions ont surperformé, a observé l'analyste. Ce dernier a noté la forte performance aux Etats-Unis, la tendance résiliente en Europe et une hausse des expéditions vers l'Asie.