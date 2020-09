PERNOD RICARD : le bon début d'exercice de Diageo rassure

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Pernod Ricard gagne 2,7% à 135,90 euros dans le sillage de son concurrent Diageo (+6,4% à Londres). Le britannique, numéro un mondial des vins et spiritueux, a dévoilé des perspectives encourageantes à l'occasion de son assemblée générale annuelle. L'exercice 2021 du propriétaire du whisky Johnnie Walker et de la vodka Smirnoff a connu un bon démarrage grâce à ses qualités d'exécution, une demande robuste dans le "off-trade" (la consommation à domicile) et la réouverture progressive des bars et restaurants (on-trade).Surtout, aux Etats-Unis (premier marché de Pernod Ricard), la performance de Diageo est plus robuste que prévu en raison de la résistance des consommateurs et à l'intérêt croissant de ces derniers pour les alcools forts au détriment de la bière et du vin, des boissons à plus faibles marges.En Europe toutefois, le rival de Pernod Ricard redoute que la demande soit affectée par la multiplication des nouvelles mesures de restrictions.Par ailleurs, en Chine, un marché stratégique, le rebond vigoureux de la demande peine à se matérialiser, les Chinois restant réticents à organiser de grands banquets en raison du Covid-19.Enfin, la distribution dans les lieux de transports, notamment les aéroports, continue d'être fortement affectée par la pandémie.Credit Suisse a maintenu son opinion Surperformance mais abaissé son objectif de cours de 165 à 160 euros sur Pernod Ricard dans l'attente des résultats trimestriels du numéro deux mondial du secteur, le 22 octobre prochain.Le broker s'attend en effet à une reprise contrastée de l'activité selon les régions. Pour autant, le titre du français reste son préféré au sein du secteur en raison notamment de sa meilleure exposition que Diageo aux émergents.