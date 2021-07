PERNOD RICARD : étend son congé paternité à deux mois

A l'heure où le congé légal de paternité est porté en France de 11 à 25 jours, Pernod Ricard fait le choix d'étendre encore cette mesure, conformément à son double engagement de valoriser les hommes et les femmes et de promouvoir l'égalité entre les collaborateurs. Le géant mondial des vins et spiritueux étend à deux mois le congé de paternité pour tous les salariés de ses entités en France à compter du 1er juillet.



Cette mesure s'appliquera aux quatre entités du groupe en France, à savoir son siège mondial situé à Paris, les sociétés Martell, Mumm, Perrier-Jouët et Pernod Ricard France, ainsi que les effectifs basés en France de sa filiale Pernod Ricard EMEA LATAM, soit un effectif total d'environ 2500 personnes.