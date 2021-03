Avec 3 ans d’avance, Pernod Ricard confirme la mise en place d’un logo interdit aux mineurs sur toutes ses bouteilles. Cet objectif annoncé en janvier 2020 avec ses pairs de l’International Alliance for Responsible Drinking (IARD) devait originellement se concrétiser pour Pernod Ricard à horizon 2024.



Plus de 150 initiatives sont ainsi actuellement développées par le groupe dans le monde, seul ou avec des partenaires. Prévenir des dangers d'une consommation abusive ou inappropriée, protéger les publics à risque comme les mineurs, éduquer à une consommation modérée, "consommer moins mais mieux", tel est l'engagement du groupe depuis plus d'une vingtaine d'années et la mise en place de ses premiers programmes de prévention.