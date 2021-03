PERNOD RICARD : prise de participation majoritaire dans le rhum colombien ultra-premium La Hechicera

Pernod Ricard a annoncé la signature d’un accord en vue de l’acquisition d’une participation majoritaire dans La Hechicera, marque de rhum colombien ultra-premium lancée en 2012. " La Hechicera est déjà prisé des amateurs de rhum, non seulement dans son pays d’origine, la Colombie, mais également dans différents marchés internationaux, notamment en Europe et aux États-Unis, ainsi que dans les réseaux de Travel Retail " explique le numéro deux mondial des vins et spiritueux.



Selon ce dernier, La Hechicera (l'Enchanteresse) s'est imposée comme la référence du rhum haut de gamme, grâce à sa cuvée multi-médaillée La Hechicera Reserva Familiar, assemblage de rhums sans ajout de sucre et vieillis dans d'anciens fûts de bourbon en chêne blanc d'Amérique. Deux autres rhums ont depuis complété la gamme La Hechicera : Serie Experimental n°1, affiné en fûts de moscatel, et Serie Experimental n°2, infusé à la banane bio.



La finalisation de la transaction, soumise aux conditions usuelles, est attendue dans les prochaines semaines.