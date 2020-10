PERNOD RICARD : reconnu pour ses progrès en matière de développement durable et de RSE

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Suite au lancement de sa feuille de route RSE 2030 "Good Times from a Good Place" en 2019, Pernod Ricard a été reconnu pour ses progrès réalisés dans des domaines clefs. Le groupe a franchi un nouveau cap en accélérant la concrétisation de ses objectifs ambitieux, en stimulant particulièrement l’innovation et en optimisant les actions menées conjointement avec les autres grands acteurs de l’industrie.Cette feuille de route, qui vise à contribuer aux Objectifs de Développement Durable (ODD) fixés par l'Organisation des Nations Unies, est basée sur 4 piliers: la préservation des terroirs, la valorisation de l'humain, la production circulaire et la convivialité responsable, des domaines qui couvrent l'ensemble des activités du groupe.