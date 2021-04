PERNOD RICARD: un troisième trimestre encore solide

Pernod Ricard a publié un chiffre d'affaires au troisième trimestre de son exercice fiscal 2020-2021 de 1,955 milliard d'euros, en croissance de 12,6% sur un an en données publiées. Sur neuf mois, le géant des spiritueux a réalisé 6,941 milliards d'euros de chiffre d'affaires, en repli de 3,7% en données publiées, en raison principalement d'un effet devise défavorable dû à l’appréciation de l’euro par rapport au dollar américain et aux devises émergentes. Les marques Specialty ont été les plus dynamiques avec une croissance de 22%, surtout en Europe de l’Ouest, de la Tequila et des Whiskeys.



Les marchés domestiques Must-Win sont restés dynamiques, avec la poursuite d'une croissance "mid-single-digit" aux Etats-Unis, de 34% en Chine sur les 9 premiers mois de l'exercice, et le retour d'une croissance à deux chiffres en Inde au troisième trimestre.



Un acompte sur dividende de 1,33 euros par action sera détaché le 7 juillet 2021 et mis en paiement le 9 juillet 2021. Le montant du dividende final sera soumis au vote des actionnaires réunis en Assemblée Générale le 10 novembre 2021.



Enfin, Pernod Ricard a prévenu qu'en 2021, un impact devise significatif d'environ -250 millions d'euros est attendu sur le Résultat Opérationnel Courant.