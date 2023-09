KPMG S.A.

Tour Eqho

2 avenue Gambetta CS 60055

92066 Paris la Défense Cedex

Pernod Ricard S.A.

5 Cours Paul Ricard, 75008 Paris

Rapport d'assurance modérée de l'un des commissaires aux comptes sur une sélection d'informations environnementales

Exercice clos le 30 juin 2023

A l'attention de la Direction générale,

En notre qualité de commissaire aux comptes de votre société (ci-après « entité »), nous avons mené des travaux visant à formuler une conclusion d'assurance modérée sur une sélection d'informations, les Indicateurs de Performance RSE1 (ci-après « les Informations »), sélectionnés par l'entité et préparés selon les procédures de l'entité (ci-après le « Référentiel ») dont les éléments significatifs sont présentés dans la note méthodologique (ci-après la « Note méthodologique »), annexés à ce rapport pour l'exercice clos le 30 juin 2023 (ci-après « le Rapport »), et tel que défini dans la partie « Terms and Conditions of the Notes » du prospectus de l'entité en date du 5 avril 2022 concernant l'émission obligataire du 7 avril 2022 (ci-après conjointement le « Référentiel »).

Conclusion

Sur la base des procédures que nous avons mises en œuvre, telles que décrites dans la partie « Nature et étendue des travaux », et des éléments que nous avons collectés, nous n'avons pas relevé d'anomalie significative de nature à remettre en cause le fait que les Informations sélectionnées par l'entité sont présentées, conformément au Référentiel.

Préparation des Informations

L'absence de cadre de référence généralement accepté et communément utilisé ou de pratiques établies sur lesquels s'appuyer pour évaluer et mesurer les Informations permet d'utiliser des techniques de mesure différentes, mais acceptables, pouvant affecter la comparabilité entre les entités et dans le temps.

Par conséquent, les Informations doivent être lues et comprises en se référant au Référentiel dont les éléments significatifs sont présentés dans la partie Note méthodologique du Rapport.

Limites inhérentes à la préparation des Informations

Les Informations peuvent être sujettes à une incertitude inhérente à l'état des connaissances scientifiques ou économiques et à la qualité des données externes utilisées. Certaines informations sont sensibles aux choix méthodologiques, hypothèses et/ou estimations retenues pour leur établissement et présentées dans le Référentiel.

1 Indicateur de Performance 1 : Emissions absolues de GES scopes 1 et 2 (tCO2e) - market based

Indicateur de Performance 2 : Consommation d'eau par unité dans les distilleries (m3/kLAA)