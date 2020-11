Pernod Ricard : Assemblée Générale Mixte du 27 novembre 2020

Regulatory News :

Communiqué – le 27 novembre 2020

Les actionnaires de Pernod Ricard (Paris:RI) se sont réunis ce jour en Assemblée Générale Mixte, sous la Présidence de Monsieur Alexandre Ricard, Président-Directeur Général, afin d’approuver les comptes consolidés et sociaux de l’exercice clos au 30 juin 2020, et de se prononcer sur l’ensemble des résolutions qui leur ont été soumises.

Dividende annuel : 2,66 € par action

Les actionnaires ont fixé le montant du dividende à 2,66 € par action au titre de l’exercice 2019/20. Un acompte de 1,18 € par action ayant été versé le 10 juillet 2020, le solde, soit 1,48 € par action, sera détaché le 9 décembre 2020 (avec une record date au 10 décembre 2020) et mis en paiement le 11 décembre 2020.

Composition du Conseil d’Administration

L’Assemblée Générale a, d’une part, renouvelé, pour une durée de 4 ans, les mandats d’Administrateurs de Messieurs Alexandre Ricard, César Giron et Wolfgang Colberg et, d’autre part, procédé à la nomination, pour 4 ans également, de Madame Virginie Fauvel en qualité d’Administratrice. Leurs biographies respectives figurent en annexe du présent communiqué. Par ailleurs, la démission de Monsieur Gilles Samyn de son mandat d’Administrateur a pris effet à l’issue de l’Assemblée Générale.

Approbation des éléments de la rémunération 2019/20 versés ou attribués à Monsieur Alexandre Ricard, Président-Directeur Général

Les actionnaires de Pernod Ricard ont approuvé les éléments de la rémunération versés ou attribués au titre de l’exercice clos à Monsieur Alexandre Ricard, Président-Directeur Général.

Approbation des éléments de la politique de rémunération applicable à Monsieur Alexandre Ricard, Président-Directeur Général, pour l’exercice 2020/21

L’Assemblée Générale a approuvé les éléments de la politique de rémunération applicable à Monsieur Alexandre Ricard, Président-Directeur Général, pour l’exercice 2020/21.

Approbation des éléments de la rémunération 2019/20 versés ou attribués aux Administrateurs

Les actionnaires de Pernod Ricard ont approuvé les éléments de la rémunération versés ou attribués au titre de l’exercice clos aux Administrateurs.

Approbation des éléments de la politique de rémunération applicable aux Administrateurs pour l’exercice 2020/21

L’Assemblée Générale a approuvé les éléments de la politique de rémunération applicable aux Administrateurs pour l’exercice 2020/21.

Conseil d’Administration du 27 novembre 2020 (tenu à l’issue de l’Assemblée Générale)

Le Conseil d’Administration a, sur recommandation du Comité des Nominations et de la Gouvernance, décidé de modifier la composition des Comités du Conseil de la manière suivante :

Création d’un « Comité Responsabilité Sociétale de l’Entreprise » dédié exclusivement aux enjeux RSE du Groupe, dont les membres seront Mesdames Patricia Barbizet (Présidente), Veronica Vargas et Esther Berrozpe Galindo.

Nomination de Monsieur Philippe Petitcolin en tant que Président du Comité d’Audit, en remplacement de Monsieur Wolfgang Colberg, qui conservera toutefois un siège au sein de ce Comité.

Nomination de Madame Anne Lange en tant que membre du Comité des Nominations et de la Gouvernance en remplacement de Monsieur Wolfgang Colberg.

Nomination de Monsieur Philippe Petitcolin et de la SA Paul Ricard (représentée par Monsieur Paul-Charles Ricard) en tant que membres du Comité Stratégique, et départ de Monsieur César Giron de ce dernier.

Départ de Monsieur Philippe Petitcolin du Comité des Rémunérations.

Un tableau récapitulatif de la composition des Comités du Conseil à l’issue de notre Assemblée Générale figure en annexe du présent communiqué.

Biographies

Alexandre Ricard

Monsieur Alexandre Ricard est diplômé de l’ESCP Europe, de la Wharton Business School (MBA avec majeures en finance et en entrepreneurship) et de l’Université de Pennsylvanie (MA en International Studies). Après avoir travaillé sept ans pour Accenture en Conseil en Stratégie et pour Morgan Stanley en Conseil en Fusions et Acquisitions, il rejoint le groupe Pernod Ricard en 2003 au sein du département Audit et Développement du Siège. Fin 2004, il est nommé Directeur Administratif et Financier d’Irish Distillers Group, puis, en septembre 2006, Directeur Général de Pernod Ricard Asia Duty Free. En juillet 2008, Monsieur Alexandre Ricard est nommé Président-Directeur Général d’Irish Distillers Group et membre du Comité Exécutif de Pernod Ricard. En septembre 2011, il rejoint l’équipe de la Direction Générale du Groupe en tant que Directeur Général Adjoint en charge du Réseau de Distribution et devient membre du Bureau Exécutif. Il a été Représentant Permanent de la Société Paul Ricard, Administrateur de Pernod Ricard, du 2 novembre 2009 au 29 août 2012, date à laquelle il a été coopté en qualité d’Administrateur de Pernod Ricard et nommé Directeur Général Délégué. Monsieur Alexandre Ricard a été nommé Président-Directeur Général du Groupe par le Conseil d’Administration du 11 février 2015.

Monsieur Alexandre Ricard est un petit-fils de Monsieur Paul Ricard, fondateur de la société Ricard.

César Giron

Diplômé de l’École Supérieure de Commerce de Lyon, Monsieur César Giron a rejoint le groupe Pernod Ricard en 1987 où il a effectué toute sa carrière. En 2000, il est nommé Directeur Général de Pernod Ricard Swiss SA avant d’être nommé Président-Directeur Général de Wyborowa SA en Pologne en décembre 2003.

Depuis juillet 2009, Monsieur César Giron exerçait les fonctions de Président-Directeur Général de Pernod jusqu’à sa nomination le 1er juillet 2015 en qualité de Président-Directeur Général de la société Martell Mumm Perrier-Jouët.

Monsieur César Giron est Président du Directoire de la Société Paul Ricard.

Monsieur César Giron est un petit-fils de Monsieur Paul Ricard, fondateur de la société Ricard.

Monsieur César Giron est Administrateur de Pernod Ricard depuis 2008.

Wolfgang Colberg

Titulaire d’un doctorat en Sciences Politiques (complété par une spécialisation en « Business Administration » et « Business Informatics »), Monsieur Wolfgang Colberg a fait sa carrière au sein du groupe Robert Bosch et du groupe BSH. Entré dans le groupe Robert Bosch en 1988, il a successivement assuré les fonctions de Contrôleur de gestion (Siège), Directeur Administratif (Usine de Göttingen) (1990-1993), Directeur du Contrôle de gestion et Planning économique (Siège) (1993-1994) et a été nommé Directeur Général de la filiale du Groupe pour la Turquie et l’Asie centrale. En 1996, il a exercé les fonctions de Senior Vice-Président – Achats et Logistique (Siège).

Entre 2001 et 2009, il était Directeur Financier de BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH et membre du Comité Exécutif. De 2009 à 2013, Monsieur Wolfgang Colberg était Directeur Financier de Evonik Industries AG et membre du Comité Exécutif. De 2013 à 2019, il était Industrial Partner de CVC Capital Partners et depuis 2020, il est Industrial Partner de Deutsche Invest Capital Partners.

Monsieur Wolfgang Colberg est Administrateur de Pernod Ricard depuis 2008.

Virginie Fauvel

Ingénieur des Mines de Nancy, Virginie Fauvel commence sa carrière en 1997 chez Cetelem en tant que Directrice CRM et prédiction des risques, avant de devenir Directrice de la stratégie digitale groupe en 2004, puis Directrice de l'unité e-business France. Elle intègre ensuite la banque de détail en France de BNP Paribas en 2009 pour diriger et développer la banque en ligne avant de devenir Directrice des banques en ligne en Europe en 2012. À ce poste, elle lance en 2013 " HelloBank ! ", la première banque européenne 100% mobile en Italie, France, Belgique et Allemagne. Elle rejoint par la suite Allianz France en juillet 2013, en qualité de membre du Comité Exécutif d'Allianz France en charge de la Transformation digitale, du Big Data, de la Communication et du Market Management. À ce titre, elle a largement contribué à la transformation de l'entreprise en plaçant l'innovation numérique au cœur de sa stratégie. Elle devient ensuite membre du Directoire d'Euler Hermes en janvier 2018 en charge de la zone Amériques et de la transformation du groupe. En septembre 2020, elle devient Directrice Générale d'Harvest SA, éditeur de logiciels spécialisés sur les métiers du conseil financier et patrimonial.

COMPOSITION DES COMITES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION AU 27 NOVEMBRE 2020 Noms Fonctions Indépendance Comité de la RSE Mme Patricia BARBIZET Présidente Indépendante Mme Esther BERROZPE GALINDO Membre Indépendante Mme Veronica VARGAS Membre Non-Indépendante Indépendance : 67% Comité d’Audit M. Philippe PETITCOLIN Président Indépendant Mme Kory SORENSON Membre Indépendante M. Wolfgang COLBERG Membre Non-Indépendant Indépendance : 67% Comité des Nominations et de la Gouvernance Mme Patricia BARBIZET Présidente Indépendante Mme Anne LANGE Membre Indépendante M. César GIRON Membre Non-Indépendant Indépendance : 67% Comité des Rémunérations Mme Kory SORENSON Présidente Indépendante Mme Patricia BARBIZET Membre Indépendante M. Ian GALLIENNE Membre Indépendant M. Stéphane EMERY Membre (Administrateur Salarié) N/A Indépendance : 100% Comité Stratégique M. Alexandre RICARD Président Non-Indépendant M. Philippe PETITCOLIN Membre Indépendant M. Ian GALLIENNE Membre Indépendant SA PR Membre Non-Indépendant Mme Anne LANGE Membre Indépendante Indépendance : 60%

L’Assemblée Générale Mixte a été retransmise en direct et est accessible en différé, en français et en anglais, sur le site www.pernod-ricard.com.

Prochains rendez-vous :

Conférence EMEA-LATAM : 1er décembre 2020

Résultats semestriels 2020/21 : 11 février 2021

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20201127005587/fr/