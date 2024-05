Pernod Ricard : Bouygues, Engie, Safran... les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris

Biosynex

Biosynex annonce l'obtention des premiers marquages CE selon la nouvelle règlementation européenne IVDR, destinée à renforcer la sécurité et l'efficacité des dispositifs de diagnostic in vitro. Cette medtech spécialiste du diagnostic de santé, plus précisément des tests rapides, en monitoring des biothérapies et en biologie moléculaire souligne que ces marquages CE lui permettront de commercialiser des tests rapides et de biologie moléculaire de Classe B et C destinés à la détection d'agents infectieux, dont des agents sexuellement transmissibles.



Bouygues

A la suite de son communiqué de presse en date du 22 février 2024 relatif à la signature d'un protocole d'exclusivité avec le groupe La Poste pour l'acquisition de l'opérateur virtuel La Poste Telecom, aujourd'hui codétenu par La Poste et SFR, Bouygues Telecom indique avoir été informé par SFR et La Poste de divergences qui les opposent s'agissant des modalités de réalisation de l'opération, conduisant La Poste à mettre en œuvre les mécanismes de résolution des différends prévus par leurs accords. Ces éléments pourraient avoir un impact sur le calendrier de réalisation de l'opération.



Casino

Le groupe Casino confirme la finalisation de la cession à Ardian et Bpifrance de sa participation résiduelle de 10,15% dans GreenYellow annoncée le 13 mai 2024 pour un produit net de 46 millions d'euros. Suite à cette transaction, le groupe Casino ne détient plus aucune participation dans le capital de GreenYellow.



Engie/Veolia/Waga Energy

Dans le contexte d'un besoin croissant de développement des énergies locales et bas carbone, Veolia, Waga Energy, spécialiste de la production de biométhane sur les sites de stockage des déchets, et Engie ont mis en place une collaboration inédite pour franchir une étape significative dans le développement de la filière biométhane en France. Depuis mars 2022, Veolia fournit à Waga Energy du biogaz provenant du centre de stockage des déchets de Claye-Souilly, en Île-de-France pour produire du biométhane grâce à sa technologie brevetée Wagabox.



Entech

Entech a fait état d'un chiffre d'affaires de 45,5 millions d'euros en hausse de 32% au titre de l'exercice 2023-24. L'activité de stockage d'énergie a progressé de 40% à 22,6 millions d'euros tandis que celle liée à la production d'énergie photovoltaïque a crû de 36% à 22,6 millions d'euros. La société de technologie spécialisée dans le stockage et le pilotage intelligent des énergies renouvelables anticipe au second semestre un Ebitda proche de l'équilibre, en forte progression par rapport à celui du premier semestre (-1,3 million).



Exail/Safran

Exail Technologies annonce son premier partenariat pour son équipement de communication embarqué de dernière génération, le WIZY-WAP (Wireless Access Point). Safran, l'un des leaders mondiaux du secteur aéronautique, a sélectionné cette nouvelle solution d'Exail pour l'intégrer dans son système de connectivité en cabine pour l'aviation commerciale. Il sera intégré à la fois dans les nouveaux aéronefs et pour le rétrofit de la flotte actuelle. Exail a achevé ce nouveau produit et lancé sa commercialisation au premier trimestre 2024.



LDC

LDC annonce l'entrée en négociation exclusive avec le groupe Pierre Martinet pour l'acquisition de 100% du capital. Cette entreprise française, familiale et indépendante créée en 1968 et toujours dirigée par son fondateur Pierre Martinet est un acteur important du marché des salades traiteur, notamment n°1 du taboulé. Avec un chiffre d'affaires 2023 de près de 230 millions d'euros , le groupe compte plus de 700 collaborateurs répartis sur 5 sites de production en France. L'objectif fixé entre les parties est de finaliser cette opération au cours du dernier trimestre 2024.



Pernod Ricard

Pernod Ricard et ecoSPIRITS annoncent franchir une nouvelle étape dans leur collaboration avec la conclusion d'un accord de licence mondial de cinq ans, qui permettra de distribuer certaines marques de spiritueux Pernod Ricard à l'aide de la technologie de conditionnement circulaire d'ecoSPIRITS dans des établissements du monde entier.



SBM

Le groupe SBM annonce un chiffre d'affaires en croissance de 6 % à 704 millions d'euros sur l'exercice 2023/2024. Le groupe spécialiste du tourisme attribue ce bon résultat à une forte activité estivale dans le Resort, des prix moyens en hausse et un taux d'occupation du parc locatif proche de 100%. Le résultat d'exploitation est en hausse de 1,4 million d'euros, à 73,6 millions d'euros et le résultat net est largement positif à 103,9 millions d'euros.