Pernod Ricard est le n° 2 mondial de la production et de la commercialisation de vins et de spiritueux Premium et de Prestige. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - spiritueux et champagnes de marques stratégiques internationales (63,4%) : marques Absolut (12,4 millions de caisses vendues en 2021/22), Jameson (10,4 millions), Ballantine's (9,1 millions), Malibu (4,9 millions), Havana Club (4,6 millions), Chivas Regal (4,6 millions), Ricard (4,5 millions), Beefeater (3,7 millions), Martell (2,5 millions) et autres (2,8 millions ; The Glenlivet, Royal Salute, Mumm et Perrier-Jouët) ; - spiritueux de marques stratégiques locales (17,9%) : marques Seagram's, Kahlua, Olmeca, Seagram's Gin, Ramazzotti, Imperial, Pastis 51, Clan Campbell, etc. ; - spiritueux artisanaux de marques spécialités (5,6%) : marques Italicus, Lillet, Pernod, Suze, Augier, Malfy, Jefferson's, Powers, Redbreast, etc. ; - vins stratégiques (4,5%) : marques Jacob's Creek, Kenwood, Brancott Estate, Campo Viejo, Church Road, George, St Hugo, Stoneleigh, Ysios et Wyndham ; - autres (8,6%). A fin juin 2022, le groupe dispose de 96 sites de production dans le monde. La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (29,2%), Amériques (29,3%) et autres (41,5%).

Secteur Distillateurs et caves à vin