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    RI   FR0000120693

PERNOD RICARD

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Pernod Ricard : Document AMF CP. 2022DD873584

28/11/2022 | 18:28
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2022DD873584

25 novembre 2022

FR0000120693 - DD154319

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

Christian PORTA, Managing Director, Global Business Development

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : PERNOD RICARD

LEI : 5299097YFPX9J1OH5D87

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 22 novembre 2022

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition d'actions de performance

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR 0000 12 06 93

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 0.0000 Euro

VOLUME : 1 537.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 0.0000 Euro

VOLUME : 1 537.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : OUI

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 25 novembre 2022

COMMENTAIRES :

Acquisition définitive de 1.537 actions au prix unitaire de 187,40 euros (cours de référence).

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Pernod Ricard SA published this content on 28 November 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 28 November 2022 17:27:11 UTC.


© Publicnow 2022
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CA 2023 12 180 M 12 665 M -
Résultat net 2023 2 436 M 2 533 M -
Dette nette 2023 9 111 M 9 474 M -
PER 2023 20,6x
Rendement 2023 2,53%
Capitalisation 48 581 M 50 516 M -
VE / CA 2023 4,74x
VE / CA 2024 4,49x
Nbr Employés 19 480
Flottant 75,7%
Graphique PERNOD RICARD
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Pernod Ricard : Graphique analyse technique Pernod Ricard | Zonebourse
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Tendances analyse technique PERNOD RICARD
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesHaussièreNeutreNeutre
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
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Achat
Recommandation moyenne ACCUMULER
Nombre d'Analystes 24
Dernier Cours de Clôture 186,90 €
Objectif de cours Moyen 215,43 €
Ecart / Objectif Moyen 15,3%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Alexandre Ricard Chairman & Chief Executive Officer
Hélène de Tissot Director-Finance & Operations
Anne-Marie Poliquin General Counsel & Compliance Officer
Ian Gallienne Independent Director
Kory Beth Sorenson Independent Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
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DIAGEO PLC-6.78%103 318
BROWN-FORMAN CORPORATION-0.18%34 823
THAI BEVERAGE-7.58%11 137
RÉMY COINTREAU-24.53%8 489
EMPERADOR INC.-4.71%5 496