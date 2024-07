1- Par courrier reçu le 27 juin 2024, le concert composé des sociétés Société Paul Ricard SA1, Le Delos Invest I SA2, Le Delos Invest II SA2, Le Delos Invest III SAS2, Le Garlaban SNC2 et Rigivar SL3, Mmes Danièle Ricard, Veronica Vargas et Patricia Ricard Giron et MM. Rafael Gonzalez-Gallarza, César Giron, François-Xavier Diaz, Paul-Charles Ricard et Alexandre Ricard a déclaré avoir franchi en hausse, le 21 juin 2024, le seuil de 15% du capital de la société PERNOD RICARD et détenir 38 241 311 actions PERNOD RICARD représentant 66 660 101 droits de vote, soit

Disclaimer

Pernod Ricard SA published this content on 01 July 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 01 July 2024 09:08:55 UTC.