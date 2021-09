Pernod Ricard : Excellent rebond de l'activite avec un chiffre d'affaires et un ROC(1) depassant les niveaux de l'exercice 2018/19(2) et forte dynamique et croissance

Croissance interne du chiffre d'affairs +10%(+4% en facial)

Croissance interne du ROC+18% (+7 en facial)

Free Cash Flow courant a son plus haut historique de 1 745M€

CHIFFRE D'AFFAIRES

Le chiffre d'affaires pour l'exercice 2020/21 s'élève à 8 824 M€, en croissance interne de +9,7%. La croissance faciale est de +4,5%, avec un effet de change défavorable dû à la dépréciation du Dollar américain et des devises émergentes vs l'Euro.

Le chiffre d'affaires 2020/21 est en croissance dans toutes les régions :

Amérique : +14%, excellente croissance diversifiée avec les États-Unis, le Canada et l'Amérique du Sud qui compensent le déclin du Travel Retail

Asie/Reste du Monde : +11%, très forte croissance tirée principalement par la Chine, la Corée et la Turquie, ainsi que l'Inde dans une moindre mesure

Europe : +4%, rebond dynamique grâce au Royaume-Uni, l'Allemagne et l'Europe de l'Est, mais recul de l'Espagne, de l'Irlande et du Travel Retail.

Par catégorie :

Marques Stratégiques Internationales : +11%, très fort rebond de l'activité, principalement tiré par Martell en Chine et Jameson aux Etats-Unis

Marques Stratégiques Locales : +7%, portées par la reprise des Whiskies Indiens Seagram's, de Kalhua, Passport et Ramazzotti

Marques Specialty : +28%, croissance toujours très soutenue de Lillet, Aberlour, Malfy, des whiskeys américains, d'Avion et Redbreast

Vins Stratégiques : stables, avec Campo Viejo en croissance mais un déclin de Jacob's Creek et Kenwood.

L'innovation affiche une croissance de +22%.

L'effet prix/mix est de +4% sur les marques Stratégiques.

Le chiffre d'affaires pour le T4 de l'exercice 2020/21 s'élève à 1 883 M€, en croissance interne de +56,5%, amplifiée par une base de comparaison faible.

L'exercice 2020/21 a connu une croissance très forte et diversifiée, tirée par les marchés Must-Wins avec les États-Unis et la Chine atteignant des ventes record supérieures à 2Mds$ et 1Md€ respectivement. La premiumisation a été forte, grâce à la croissance des Marques Internationales Stratégiques et des Marques Specialty. Pernod Ricard a gagné des parts de marché sur la plupart des marchés clés.

La dynamique de transformation est forte, avec des investissements importants dans les marques et marchés prioritaires, d'importantes avancées dans la transformation digitale, une croissance soutenue du e-commerce (+63%) et l'accélération de la feuille de route 2030 Sustainability & Responsibility.

-------------------

(1)ROC : Résultat Opérationnel Courant

(2) À taux de change constant

RESULTATS

Le ROC de l'exercice 2020/21 s'élève à 2 423 M€, en croissance interne de +18,3% (+7,2% en facial) avec une très forte amélioration de la marge opérationnelle de +213pdb :

La marge brute s'améliore de +64pdb :

- L'effet prix est stable, en raison d'un nombre d'augmentations de prix plus limité dans le contexte du Covid

- L'absorption des coûts fixes s'améliore, en raison de la croissance des volumes et des économies liées aux initiatives d'excellence opérationelle

- L'effet prix est stable, en raison d'un nombre d'augmentations de prix plus limité dans le contexte du Covid - L'absorption des coûts fixes s'améliore, en raison de la croissance des volumes et des économies liées aux initiatives d'excellence opérationelle Le ratio de frais publi-promotionnels sur chiffre d'affaires est d'environ 16% , grâce à des investissements ciblés, avec une réponse rapide aux changements de dynamique entre canaux de distribution et des réinvestissements dans les marchés et les catégories qui retrouvent la croissance

, grâce à des investissements ciblés, avec une réponse rapide aux changements de dynamique entre canaux de distribution et des réinvestissements dans les marchés et les catégories qui retrouvent la croissance Les coûts de Structure sont en amélioration de +136pdb , reflétant une gestion stricte des ressources et l'effet des réorganisations de l'exercice 2019/20. Une forte augmentation est attendue sur l'exercice 2021/22 pour soutenir la croissance future

, reflétant une gestion stricte des ressources et l'effet des réorganisations de l'exercice 2019/20. Une forte augmentation est attendue sur l'exercice 2021/22 pour soutenir la croissance future Le ROC inclut +28 M€ liés au Drawback américain

L'effet de change sur le ROC est défavorable : -255 M€, dû à la dépréciation du Dollar américain et des devises émergentes vs l'Euro.

Le taux d'impôt 2020/21 sur les bénéfices courants est de 24,3%, en ligne avec le taux de l'exercice 2019/20, avec l'effet du mix géographique qui compense l'effet positif de la réduction du taux d'impôt en France.

Le résultat net courant part du Groupe s'élève à 1 612 M€, en croissance faciale de +12% par rapport à l'exercice 2019/20.

Le résultat net part du Groupe s'élève à 1 305 M€, en croissance faciale de +297%, une très forte hausse, dûe à une base de comparaison favorable sur les charges opérationnelles non courantes, en particulier des dépréciations d'actifs d'1Md€ sur l'exercice 2019/20.

CASH FLOW ET DETTE

La performance cash est exceptionnelle, avec un Free Cash Flow courant qui s'élève à 1 745 M€, un plus haut historique.

Le coût moyen de la dette est de 2,8% contre 3,6% sur l'exercice 2019/20, grâce au succès des refinancements obligataires.

La Dette nette a diminué de 972 M€ par rapport au 30 juin 2020 et s'élève à 7 452 M€, en raison d'une amélioration significative du Free Cash Flow, liée à la reprise de l'activité. Le ratio Dette nette/EBITDA à taux moyens est de 2,6x(1) au 30 juin 2021.

Le retour aux parties prenantes est significatif :

Un dividende de 3,12€ sera proposé au vote de l'Assemblée Générale le 10 novembre 2021

Le programme de rachat d'actions (solde de c. 0,5Md€) reprendra au cours de l'exercice 2021/22

Un deuxième programme d'actionnariat salarié aura lieu en 2021/22.

-------------------

(1) Basé sur un taux moyen EUR/USD : 1,19 sur l'exercice 2020/21

(2) Sujet à autorisation de l'AMF et de l'Assemblée Générale du 10 novembre 2021 (si le programme était lancé après cette date)



STRATEGIE GAGNANTE

La stratégie Transform & Accelerate lancée en 2018 a produit des résultats significatifs. Les tendances consommateur qui sous-tendaient cette stratégie sont aujourd'hui plus pertinentes que jamais. En conséquence, Pernod Ricard poursuit sa transformation pour devenir The Conviviality Platform. Cette stratégie vise à maximiser la création de valeur à long-terme, avec l'ambition moyen-terme suivante (dans un contexte normalisé) :

Entériner une croissance dynamique et générer du levier opérationnel

une croissance du chiffre d'affaires comprise entre +4 et +7%, tirant parti des avantages concurrentiels et d'un investissement continu derrière les priorités clés

une attention particulière portée à l'effet prix et aux initiatives d'excellence opérationnelle

le maintien d'un fort niveau de dépenses publi-promotionnelles, autour de 16% du chiffre d'affaires, avec de forts arbitrages pour soutenir les marques et marchés prioritaires tout en stimulant l'innovation

une discipline sur les coûts de structure, permettant d'investir dans les priorités tout en maintenant une organisation agile, avec une croissance en deçà de celle du chiffre d'affaires

une amélioration de la marge opérationnelle de c. 50-60pdb par an, dès lors que le chiffre d'affaires s'inscrit dans la fourchette +4% à +7%.

Les priorités de la politique financière sont, tout en maintenant une notation investment grade :

L'investissement dans la croissance interne future, en particulier à travers les stocks stratégiques et les capex La poursuite de la gestion active du portefeuille, y.c. des opérations de M&A créatrices de valeur Un taux de distribution des dividendes à environ 50% du Résultat net courant Le programme de rachat d'actions (qui reprendra en 2021/22).

Une présentation stratégique détaillée aura lieu lors d'un Capital Market Day au cours de l'exercice 2021/22.

A cette occasion, Alexandre Ricard, Président-Directeur Général, déclare :

« L'activité a connu un très fort rebond en 2020/21, dépassant les niveaux de 2018/19. Nous anticipons la poursuite d'un bon dynamisme des ventes en 2021/22, avec notamment un très bon premier trimestre. Je souhaite, à cette occasion, saluer l'engagement exceptionnel de nos équipes durant cette période particulièrement difficile, et exprimer mon soutien à celles et ceux qui ont été ou sont encore affectés par la pandémie.

Nous maintenons notre cap stratégique, tout en accélérant notre transformation digitale et notre ambitieuse feuille de route Sustainability & Responsibility. Grâce à la solidité de nos fondamentaux, nos équipes et notre portefeuille de marques, nous ressortons plus forts de cette crise. »



Toutes les données de croissance indiquées dans ce communiqué font référence à la croissance interne, sauf mention contraire. Les chiffres peuvent faire l'objet d'arrondis.

Une présentation détaillée du chiffre d'affaires et des résultats 2020/21 est disponible sur notre site internet : www.pernod-ricard.com

Les procédures d'audit sur les comptes consolidés ont été effectuées. Le rapport de certification sera émis après vérification du rapport de gestion et finalisation des procédures requises pour les besoins du dépôt du Document d'enregistrement universel.

Définitions et rapprochement des indicateurs alternatifs de performance avec les indicateurs IFRS

Le processus de gestion de Pernod Ricard repose sur les indicateurs alternatifs de performance suivants, choisis pour la planification et le reporting. La direction du Groupe estime que ces indicateurs fournissent des renseignements supplémentaires utiles pour les utilisateurs des états financiers pour comprendre la performance du Groupe. Ces indicateurs alternatifs de performance doivent être considérés comme complémentaires des indicateurs IFRS et des mouvements qui en découlent.

Croissance interne

La croissance interne est calculée en excluant les impacts des variations des taux de change ainsi que des acquisitions et cessions.

L'impact des taux de change est calculé en convertissant les résultats de l'exercice en cours aux taux de change de l'exercice précédent.

Pour les acquisitions de l'exercice en cours, les résultats post-acquisition sont exclus des calculs de croissance interne. Pour les acquisitions de l'exercice précédent, les résultats post-acquisition sont inclus sur l'exercice précédent, mais sont inclus dans le calcul de la croissance organique sur l'exercice en cours seulement à partir de la date anniversaire d'acquisition.

Lorsqu'une activité, une marque, un droit de distribution de marque ou un accord de marque d'agence a été cédé ou résilié, sur l'exercice précédent, le Groupe, pour le calcul de la croissance interne, exclut les résultats de cette activité sur l'exercice précédent. Pour les cessions ou résiliations de l'exercice en cours, le Groupe exclut les résultats de cette activité sur l'exercice précédent à partir de la date de cession ou résiliation.

Cet indicateur permet de se concentrer sur la performance du Groupe commune aux deux exercices, performance que le management local est plus directement en mesure d'influencer.

Résultat opérationnel courant

Le Résultat opérationnel courant correspond au résultat opérationnel avant autres produits et charges opérationnels non courants.

A propos de Pernod Ricard

Pernod Ricard est le n° 2 mondial des Vins et Spiritueux, avec un chiffre d'affaires consolidé de 8 824 millions d'euros en FY21. Né en 1975 du rapprochement de Ricard et Pernod, le Groupe s'est développé tant par croissance interne que par acquisitions : Seagram (2001), Allied Domecq (2005) et Vin&Sprit (2008). Pernod Ricard, qui possède 16 marques dans le top 100 des marques de spiritueux, dispose de l'un des portefeuilles les plus prestigieux du secteur avec notamment la vodka Absolut, le pastis Ricard, les Scotch Whiskies Ballantine's, Chivas Regal, Royal Salute et The Glenlivet, l'Irish Whiskey Jameson, le cognac Martell, le rhum Havana Club, le gin Beefeater, la liqueur Malibu, les champagnes Mumm et Perrier-Jouët ainsi que les vins Jacob's Creek, Brancott Estate, Campo Viejo et Kenwood. Les marques de Pernod Ricard sont distribuées dans plus de 160 marchés dont 73 par ses propres forces de vente. L'organisation décentralisée du groupe permet à ses 19 000 employés d'agir en tant qu'ambassadeurs de sa vision de « Créateurs de Convivialité ». Réaffirmée par son plan stratégique « Transform and Accelerate » déployé en 2018, la stratégie de Pernod Ricard se concentre sur les investissements à long terme et une croissance profitable pour toutes ses parties prenantes. Le groupe reste fidèle à ses trois valeurs fondatrices : l'esprit entrepreneur, la confiance mutuelle et l'éthique, comme illustré par notre feuille de route à 2030 Sustainability & Responsibility, « nous préservons pour partager » en accord avec les Objectifs de Développement Durable des Nations Unies. En reconnaissance de son engagement constant en faveur du développement durable et la consommation responsable, Pernod Ricard a reçu la médaille d'or d'Ecovadis. Pernod Ricard est également une entreprise membre du LEAD Global Compact des Nations Unies.

Pernod Ricard est coté sur Euronext (Mnémo : RI ; Code ISIN : FR0000120693) et fait partie des indices CAC 40 et EuroStoxx 50.

Contacts

Julia Massies / VP, Financial Communications & Investor Relations +33 (0) 1 70 93 17 03

Charly Montet / Investor Relations Manager +33 (0) 1 70 93 17 13

Emmanuel Vouin / Head of External Engagement +33 (0) 1 70 93 16 34