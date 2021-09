Pernod Ricard: Excellent rebond de l'activite avec un chiffre d'affaires et un roc1 depassant les niveaux de l'exercice 2018/192 et forte dynamique de croissance 01/09/2021 | 07:32 Envoyer par e-mail :

excellente croissance diversifiée avec les États-Unis, le Canada et l'Amérique du Sud qui compensent le déclin du Travel Retail Asie/Reste du Monde : +11%, très forte croissance tirée principalement par la Chine, la Corée et la Turquie, ainsi que l'Inde dans une moindre mesure

très forte croissance tirée principalement par la Chine, la Corée et la Turquie, ainsi que l'Inde dans une moindre mesure Europe : +4%, rebond dynamique grâce au Royaume-Uni, l'Allemagne et l'Europe de l'Est, mais recul de l'Espagne, de l'Irlande et du Travel Retail. Par catégorie : Marques Stratégiques Internationales : +11%, très fort rebond del'activité, principalement tiré par Martell en Chine et Jameson aux Etats-Unis

très fort rebond del'activité, principalement tiré par Martell en Chine et Jameson aux Etats-Unis Marques Stratégiques Locales : +7%, portées par la reprise des Whiskies Indiens Seagram's, de Kalhua, Passport et Ramazzotti

portées par la reprise des Whiskies Indiens Seagram's, de Kalhua, Passport et Ramazzotti Marques Specialty : +28%, croissance toujours très soutenue de Lillet, Aberlour, Malfy, des whiskeys américains, d'Avion et Redbreast

croissance toujours très soutenue de Lillet, Aberlour, Malfy, des whiskeys américains, d'Avion et Redbreast Vins Stratégiques : stables, avecCampo Viejo en croissance mais un déclin de Jacob's Creek et Kenwood. L'innovation affiche une croissance de +22%. L'effet prix/mix est de +4% sur les marques Stratégiques. Le chiffre d'affaires pour le T4 de l'exercice 2020/21 s'élève à 1 883 M€, en croissance interne de +56,5%, amplifiée par une base de comparaison faible. L'exercice 2020/21 a connu une croissance très forte et diversifiée, tirée par les marchés Must-Wins avec les États-Unis et la Chine atteignant des ventes record supérieures à 2Mds$ et 1Md€ respectivement. La premiumisation a été forte, grâce à la croissance des Marques Internationales Stratégiques et des Marques Specialty. Pernod Ricard a gagné des parts de marché sur la plupart des marchés clés. La dynamique de transformation est forte, avec des investissements importants dans les marques et marchés prioritaires, d'importantes avancées dans la transformation digitale, une croissance soutenue du e-commerce (+63%) et l'accélération de la feuille de route 2030 Sustainability & Responsibility. RESULTATS Le ROC de l'exercice 2020/21 s'élève à 2 423 M€, en croissance interne de +18,3% (+7,2% en facial) avec une très forte amélioration de la marge opérationnelle de +213pdb : La marge brute s'améliore de +64pdb : L'effet prix est stable , en raison d'un nombre d'augmentations de prix plus limité dans le contexte du Covid L'absorption des coûts fixes s'améliore , en raison de la croissance des volumes et des économies liées aux initiatives d'excellence opérationelle

: Le ratio de frais publi-promotionnels sur chiffre d'affaires est d'environ 16% , grâce à des investissements ciblés, avec une réponse rapide aux changements de dynamique entre canaux de distribution et des réinvestissements dans les marchés et les catégories qui retrouvent la croissance

, grâce à des investissements ciblés, avec une réponse rapide aux changements de dynamique entre canaux de distribution et des réinvestissements dans les marchés et les catégories qui retrouvent la croissance Les coûts de Structure sont en amélioration de +136pdb, reflétant une gestion stricte des ressources et l'effet des réorganisations de l'exercice 2019/20. Une forte augmentation est attendue sur l'exercice 2021/22 pour soutenir la croissance future

reflétant une gestion stricte des ressources et l'effet des réorganisations de l'exercice 2019/20. Une forte augmentation est attendue sur l'exercice 2021/22 pour soutenir la croissance future Le ROC inclut +28 M€ liés au Drawback américain

L'effet de change sur le ROCest défavorable : -255 M€, dû à la dépréciation du Dollar américain et des devises émergentes vs l'Euro. Le taux d'impôt 2020/21 sur les bénéfices courants est de 24,3%, en ligne avec le taux de l'exercice 2019/20, avecl'effet du mix géographique qui compense l'effet positif de la réduction du taux d'impôt en France. Le résultat net courant part du Groupe s'élève à 1 612 M€, en croissance faciale de +12% par rapport à l'exercice 2019/20. Le résultat net part du Groupe s'élève à 1 305 M€, en croissance faciale de +297%, une très forte hausse, dûe à une base de comparaison favorable sur les charges opérationnelles non courantes, en particulier des dépréciations d'actifs d'1Md€ sur l'exercice 2019/20. CASH FLOWET DETTE La performance cash est exceptionnelle, avec un Free Cash Flow courant qui s'élève à 1 745 M€, un plus haut historique. Le coût moyen de la dette est de 2,8% contre 3,6% sur l'exercice 2019/20, grâce au succès des refinancements obligataires. La Dette nette a diminué de 972 M€ par rapport au 30 juin 2020 et s'élève à 7 452 M€, en raison d'une amélioration significative du Free Cash Flow, liée à la reprise de l'activité. Le ratio Dette nette/EBITDA à taux moyens est de 2,6x3 au 30 juin 2021. Le retour aux parties prenantes est significatif : Un dividende de 3,12€ sera proposé au vote de l'Assemblée Générale le 10 novembre 2021

sera proposé au vote de l'Assemblée Générale le 10 novembre 2021 Le programme de rachat d'actions (solde de c. 0,5Md€) reprendra au cours de l'exercice 2021/22

Un deuxième programme d'actionnariat salarié aura lieu en 2021/224. STRATEGIE GAGNANTE La stratégie Transform & Accelerate lancée en 2018 a produit des résultats significatifs. Les tendances consommateur qui sous-tendaient cette stratégie sont aujourd'hui plus pertinentes que jamais. En conséquence, Pernod Ricard poursuit sa transformation pour devenir The Conviviality Platform. Cette stratégie vise à maximiser la création de valeur à long-terme, avec l'ambition moyen-terme suivante (dans un contexte normalisé) : Entériner une croissance dynamique et générer du levier opérationnel une croissance du chiffre d'affaires comprise entre +4 et +7% , tirant parti des avantages concurrentiels et d'un investissement continu derrière les priorités clés

, tirant parti des avantages concurrentiels et d'un investissement continu derrière les priorités clés une attention particulière portée à l'effet prix et aux initiatives d'excellence opérationnelle

et aux initiatives le maintien d'un fort niveau de dépenses publi-promotionnelles, autour de 16% du chiffre d'affaires , avec de forts arbitrages pour soutenir les marques et marchés prioritaires tout en stimulant l'innovation

, avec de forts arbitrages pour soutenir les marques et marchés prioritaires tout en stimulant l'innovation une discipline sur les coûts de structure , permettant d'investir dans les priorités tout en maintenant une organisation agile, avec une croissance en deçà de celle du chiffre d'affaires

, permettant d'investir dans les priorités tout en maintenant une organisation agile, avec une croissance en deçà de celle du chiffre d'affaires une amélioration de la marge opérationnelle de c. 50-60pdb par an, dès lors que le chiffre d'affaires s'inscrit dans la fourchette +4% à +7%. Les priorités de la politique financière sont, tout en maintenant une notation investment grade : L'investissement dans la croissance interne future, en particulier à travers les stocks stratégiques et les capex La poursuite de la gestion active du portefeuille, y.c. des opérations de M&A créatrices de valeur Un taux de distribution des dividendes à environ 50% du Résultat net courant Le programme de rachat d'actions (qui reprendra en 2021/22). Une présentation stratégique détaillée aura lieu lors d'un Capital Market Day au cours de l'exercice 2021/22. A cette occasion, Alexandre Ricard, Président-Directeur Général, déclare : « L'activité a connu un très fort rebond en 2020/21, dépassant les niveaux de 2018/19. Nous anticipons la poursuite d'un bon dynamisme des ventes en 2021/22, avec notamment un très bon premier trimestre. Je souhaite, à cette occasion, saluer l'engagement exceptionnel de nos équipes durant cette période particulièrement difficile, et exprimer mon soutien à celles et ceux qui ont été ou sont encore affectés par la pandémie. Nous maintenons notre cap stratégique, tout en accélérant notre transformation digitale et notre ambitieuse feuille de route Sustainability & Responsibility. Grâce à la solidité de nos fondamentaux, nos équipes et notre portefeuille de marques, nous ressortons plus forts de cette crise. » Toutes les données de croissance indiquées dans ce communiqué font référence à la croissance interne, sauf mention contraire. Les chiffres peuvent faire l'objet d'arrondis. Une présentation détaillée du chiffre d'affaires et des résultats 2020/21 est disponible sur notre site internet : www.pernod-ricard.com Les procédures d'audit sur les comptes consolidés ont été effectuées. Le rapport de certification sera émis après vérification du rapport de gestion et finalisation des procédures requises pour les besoins du dépôt du Document d'enregistrement universel. Définitions et rapprochement des indicateurs alternatifs de performance avec les indicateurs IFRS Le processus de gestion de Pernod Ricard repose sur les indicateurs alternatifs de performance suivants, choisis pour la planification et le reporting. La direction du Groupe estime que ces indicateurs fournissent des renseignements supplémentaires utiles pour les utilisateurs des états financiers pour comprendre la performance du Groupe. Ces indicateurs alternatifs de performance doivent être considérés comme complémentaires des indicateurs IFRS et des mouvements qui en découlent. Croissance interne La croissance interne est calculée en excluant les impacts des variations des taux de change ainsi que des acquisitions et cessions. L'impact des taux de change est calculé en convertissant les résultats de l'exercice en cours aux taux de change de l'exercice précédent. Pour les acquisitions de l'exercice en cours, les résultats post-acquisition sont exclus des calculs de croissance interne. Pour les acquisitions de l'exercice précédent, les résultats post-acquisition sont inclus sur l'exercice précédent, mais sont inclus dans le calcul de la croissance organique sur l'exercice en cours seulement à partir de la date anniversaire d'acquisition. Lorsqu'une activité, une marque, un droit de distribution de marque ou un accord de marque d'agence a été cédé ou résilié, sur l'exercice précédent, le Groupe, pour le calcul de la croissance interne, exclut les résultats de cette activité sur l'exercice précédent. Pour les cessions ou résiliations de l'exercice en cours, le Groupe exclut les résultats de cette activité sur l'exercice précédent à partir de la date de cession ou résiliation. Cet indicateur permet de se concentrer sur la performance du Groupe commune aux deux exercices, performance que le management local est plus directement en mesure d'influencer. Résultat opérationnel courant Le Résultat opérationnel courant correspond au résultat opérationnel avant autres produits et charges opérationnels non courants. A propos de Pernod Ricard Pernod Ricard est le n° 2 mondial des Vins et Spiritueux, avec un chiffre d'affaires consolidé de 8 824 millions d'euros en FY21. Né en 1975 du rapprochement de Ricard et Pernod, le Groupe s'est développé tant par croissance interne que par acquisitions : Seagram (2001), Allied Domecq (2005) et Vin&Sprit (2008). Pernod Ricard, qui possède 16 marques dans le top 100 des marques de spiritueux, dispose de l'un des portefeuilles les plus prestigieux du secteur avec notamment la vodka Absolut, le pastis Ricard, les Scotch Whiskies Ballantine's, Chivas Regal, Royal Salute et The Glenlivet, l'Irish Whiskey Jameson, le cognac Martell, le rhum Havana Club, le gin Beefeater, la liqueur Malibu, les champagnes Mumm et Perrier-Jouët ainsi que les vins Jacob's Creek, Brancott Estate, Campo Viejo et Kenwood. Les marques de Pernod Ricard sont distribuées dans plus de 160 marchés dont 73 par ses propres forces de vente. L'organisation décentralisée du groupe permet à ses 19 000 employés d'agir en tant qu'ambassadeurs de sa vision de « Créateurs de Convivialité ». Réaffirmée par son plan stratégique « Transform and Accelerate » déployé en 2018, la stratégie de Pernod Ricard se concentre sur les investissements à long terme et une croissance profitable pour toutes ses parties prenantes. Le groupe reste fidèle à ses trois valeurs fondatrices : l'esprit entrepreneur, la confiance mutuelle et l'éthique, comme illustré par notre feuille de route à 2030 Sustainability & Responsibility, « nous préservons pour partager » en accord avec les Objectifs de Développement Durable des Nations Unies. En reconnaissance de son engagement constant en faveur du développement durable et la consommation responsable, Pernod Ricard a reçu la médaille d'or d'Ecovadis. Pernod Ricard est également une entreprise membre du LEAD Global Compact des Nations Unies. Pernod Ricard est coté sur Euronext (Mnémo : RI ; Code ISIN : FR0000120693) et fait partie des indices CAC 40 et EuroStoxx 50. Annexes Marchés émergents Asie-Reste du Monde Amérique Europe Afrique du Sud Liban Argentine Albanie Algérie Madagascar Bolivie Arménie Angola Malaisie Brésil Azerbaidjan Cambodge Maroc Caraïbes Biélorussie Cameroun Mongolie Chili Bosnie Chine Mozambique Colombie Bulgarie Congo Namibie Costa Rica Croatie Côte d'Ivoire Nigéria Cuba Géorgie Egypte Philippines Equateur Hongrie Ethiopie Sénégal Guatemala Kazakhstan Gabon Sri Lanka Honduras Kosovo Ghana Syrie Mexique Lettonie Golfe Persique Tanzanie Panama Lituanie Inde Thaïlande Paraguay Macédoine Indonésie Tunisie Pérou Moldavie Irak Turquie Porto Rico Monténégro Jordanie Ouganda République Dominicaine Pologne Kenya Vietnam Uruguay Roumanie Laos Zambie Venezuela Russie Serbie Ukraine Croissance interne des Marques Stratégiques Internationales Volumes 2020/21 Croissance interne du chiffre d'affaires

2020/21 Dont volumes Dont effet

mix-prix (en millions de caisses de 9 litres) Absolut 10.5 5% 2% 3% Chivas Regal 3.6 3% -1% 4% Ballantine's 7.6 1% 6% -5% Ricard 4.2 -1% 1% -3% Jameson 8.6 15% 14% 1% Havana Club 4.3 -4% 3% -7% Malibu 4.8 24% 22% 2% Beefeater 2.9 -5% -6% 2% Martell 2.4 24% 20% 3% The Glenlivet 1.4 19% 16% 3% Royal Salute 0.2 -6% -12% 6% Mumm 0.7 12% 12% 0% Perrier-Jouët 0.3 5% 6% 0% Marques Stratégiques Internationales 51.5 11% 7% 4% Chiffre d'affaires par période et par Région Chiffre d'affaires

(en millions d'euros) 2019/20 2020/21 Variation Croissance interne Effet périmètre Effet devises Amérique 2,449 29.0 % 2,627 29.8 % 178 7 % 336 14 % 85 3 % (244 ) -10 % Asie / Reste du Monde 3,467 41.0 % 3,640 41.2 % 173 5 % 372 11 % 1 0 % (201 ) -6 % Europe 2,532 30.0 % 2,557 29.0 % 26 1 % 101 4 % (11 ) 0 % (64 ) -3 % Monde 8,448 100.0 % 8,824 100.0 % 376 4 % 810 10 % 75 1 % (508 ) -6 % Chiffre d'affaires

(en millions d'euros) Trimestre 4 2019/20 Trimestre 4 2020/21 Variation Croissance interne Effet périmètre Effet devises Amérique 411 33.2 % 633 33.6 % 222 54 % 255 64 % 17 4 % (50 ) -12 % Asie / Reste du Monde 368 29.8 % 635 33.7 % 266 72 % 278 76 % 1 0 % (12 ) -3 % Europe 458 37.0 % 616 32.7 % 157 34 % 158 35 % (1 ) 0 % 0 0 % Monde 1,238 100.0 % 1,883 100.0 % 646 52 % 691 57 % 16 1 % (62 ) -5 % Chiffre d'affaires

(en millions d'euros) Semestre 2 2019/20 Semestre 2 2020/21 Variation Croissance interne Effet périmètre Effet devises Amérique 988 33.2 % 1,225 31.9 % 237 24 % 315 33 % 38 4 % (116 ) -12 % Asie / Reste du Monde 1,052 35.4 % 1,513 39.4 % 461 44 % 521 50 % 0 0 % (61 ) -6 % Europe 934 31.4 % 1,101 28.7 % 168 18 % 184 20 % (4 ) 0 % (12 ) -1 % Monde 2,974 100.0 % 3,839 100.0 % 865 29 % 1,019 35 % 35 1 % (189 ) -6 % Note: Les Spiritueux en vrac sont alloués par Région en fonction du poids des Régions dans le Groupe Compte de résultat consolidé synthétique (En millions d'euros) 2019/20 2020/21 Variation Chiffre d'affaires 8,448 8,824 4 % Marge brute après coûts logistiques 5,086 5,293 4 % Frais publi-promotionnels (1,327 ) (1,393 ) 5 % Contribution après frais publi- promotionnels 3,759 3,900 4 % Frais de structure (1,499 ) (1,477 ) -1 % Résultat opérationnel courant 2,260 2,423 7 % Résultat financier courant (328 ) (262 ) -20 % Impôt sur les bénéfices courants (468 ) (526 ) 12 % Résultat net des activités abandonnées, participations ne donnant pas le contrôle et quote-part du résultat net des entreprises associées (25 ) (24 ) -4 % Résultat net courant part du Groupe 1,439 1,612 12 % Autres produits et charges opérationnels (1,283 ) (62 ) NA Résultat financier non courant (38 ) (109 ) NA Impôt sur les bénéfices non courants 210 (142 ) NA Participations ne donnant pas le contrôle (non courant) 6 NA Résultat net part du Groupe 329 1,305 NA Participations ne donnant pas le contrôle 21 13 -37 % Résultat net 350 1,318 NA Résultat opérationnel courant par région Monde (en millions d'euros) 2019/20 2020/21 Variation Croissance interne Effet périmètre Effet devises CA HDT 8,448 100.0 % 8,824 100.0 % 376 4 % 810 10 % 75 1 % (508 ) -6 % Marge brute après coûts logistiques 5,086 60.2 % 5,293 60.0 % 206 4 % 550 11 % 33 1 % (376 ) -7 % Frais publi-promotionnels (1,327 ) 15.7 % (1,393 ) 15.8 % (66 ) 5 % (116 ) 9 % (15 ) 1 % 66 -5 % Contribution après PP 3,759 44.5 % 3,900 44.2 % 141 4 % 434 12 % 17 0 % (311 ) -8 % Résultat opérationnel courant 2,260 26.8 % 2,423 27.5 % 163 7 % 415 18 % 2 0 % (255 ) -11 % Amérique (en millions d'euros) 2019/20 2020/21 Variation Croissance interne Effet périmètre Effet devises CA HDT 2,449 100.0 % 2,627 100.0 % 178 7 % 336 14 % 85 3 % (244 ) -10 % Marge brute après coûts logistiques 1,599 65.3 % 1,699 64.7 % 100 6 % 260 16 % 38 2 % (197 ) -12 % Frais publi-promotionnels (461 ) 18.8 % (470 ) 17.9 % (9 ) 2 % (39 ) 9 % (10 ) 2 % 39 -9 % Contribution après PP 1,138 46.5 % 1,229 46.8 % 91 8 % 221 19 % 28 2 % (158 ) -14 % Résultat opérationnel courant 718 29.3 % 803 30.6 % 85 12 % 194 27 % 15 2 % (124 ) -17 % Asie / Reste du Monde (en millions d'euros) 2019/20 2020/21 Variation Croissance interne Effet périmètre Effet devises CA HDT 3,467 100.0 % 3,640 100.0 % 173 5 % 372 11 % 1 0 % (201 ) -6 % Marge brute après coûts logistiques 1,969 56.8 % 2,060 56.6 % 91 5 % 219 11 % (4 ) 0 % (124 ) -6 % Frais publi-promotionnels (517 ) 14.9 % (542 ) 14.9 % (25 ) 5 % (44 ) 9 % (1 ) 0 % 20 -4 % Contribution après PP 1,452 41.9 % 1,518 41.7 % 66 5 % 175 12 % (5 ) 0 % (103 ) -7 % Résultat opérationnel courant 938 27.0 % 996 27.4 % 58 6 % 148 16 % (6 ) -1 % (84 ) -9 % Europe (en millions d'euros) 2019/20 2020/21 Variation Croissance interne Effet périmètre Effet devises CA HDT 2,532 100.0 % 2,557 100.0 % 26 1 % 101 4 % (11 ) 0 % (64 ) -3 % Marge brute après coûts logistiques 1,519 60.0 % 1,534 60.0 % 15 1 % 71 5 % 0 0 % (55 ) -4 % Frais publi-promotionnels (349 ) 13.8 % (381 ) 14.9 % (32 ) 9 % (33 ) 9 % (5 ) 2 % 6 -2 % Contribution après PP 1,169 46.2 % 1,153 45.1 % (17 ) -1 % 38 3 % (6 ) 0 % (49 ) -4 % Résultat opérationnel courant 605 23.9 % 624 24.4 % 19 3 % 73 12 % (7 ) -1 % (47 ) -8 % Note: Les Spiritueux en vrac sont alloués par Région en fonction du poids des Régions dans le Groupe Note: Le drawback américain impacte le ROC de la région Amériques et du Groupe de +28 M€ Effet devises Effet devises

2020/21

(en millions d'euros) Evolution des taux moyens Sur le chiffre d'affaires Sur le ROC 2019/20 2020/21 % Dollar américain USD 1.11 1.19 7.9 % (180 ) (89 ) Rouble russe RUB 73.95 89.10 20.5 % (41 ) (33 ) Livre turque TRL 6.76 9.22 36.5 % (33 ) (31 ) Roupie indienne INR 80.13 87.94 9.7 % (92 ) (28 ) Yuan chinois CNY 7.77 7.90 1.5 % (17 ) (13 ) Livre sterling GBP 0.88 0.89 1.0 % (3 ) 4 Autres devises (142 ) (65 ) Total (508 ) (255 ) Sensibilité du résultat et de la dette à la parité EUR/USD Impact estimé d'une appréciation de 1% de l'USD Impact sur le compte de résultat (1) M€ Résultat opérationnel courant + 11 Frais financiers (2) Résultat courant avant impôts + 10 Impact sur le bilan M€ Augmentation/(diminution) de la dette nette + 36 (1) Effet année pleine Bilan Actif 30/06/2020 30/06/2021 (En millions d'euros) (En valeurs nettes) Actifs non courants Immobilisations incorporelles et goodwill 16,576 16,230 Immobilisations corporelles et autres actifs 3,699 3,963 Actifs d'impôt différé 1,678 1,623 Actifs non courants 21,953 21,816 Actifs courants Stocks et en-cours 6,167 6,555 dont en-cours de biens vieillis 5,084 5,373 dont en-cours de biens non vieillis 76 84 dont autres stocks 1,006 1,098 Créances clients (*) 906 1,126 dont créances d'exploitation 862 1,080 dont autres créances d'exploitation 44 46 Autres actifs courants 323 413 dont actifs courants d'exploitation 317 408 dont actifs courants d'immobilisation 6 6 Actif d'impôt exigible 142 141 Trésorerie, équivalents de trésorerie et dérivés courants 1,947 2,086 Actifs courants 9,485 10,321 Actifs destinés à être cédés 87 11 Total actifs 31,525 32,147 (*) après cessions de créances de : 513 592 Passif 30/06/2020 30/06/2021 (En millions d'euros) Capitaux propres Groupe 13,968 14,829 Participations ne donnant pas le contrôle 243 246 dont résultat tiers 21 13 Capitaux propres 14,211 15,075 Provisions non courantes et passifs d'impôt différé 3,511 3,555 Emprunts obligataires part non courante 8,599 8,787 Dettes locatives non courantes 433 405 Dettes financières et dérivés non courants 192 108 Total passifs non courants 12,735 12,854 Provisions courantes 222 163 Dettes fournisseurs 1,877 2,337 Autres passifs courants 1,016 1,134 dont passifs courants d'exploitation 633 724 dont passifs courants d'immobilisation et autres 383 410 Passif d'impôt exigible 232 282 Emprunts obligataires part courante 723 70 Dettes locatives courantes 88 103 Dettes financières et dérivés courants 404 128 Total passifs courants 4,563 4,218 Passifs destinés à être cédés 16 - Total passifs 31,525 32,147 Analyse du besoin en fonds de roulement (En millions d'euros) Juin

2019 Juin

2020 Juin

2021 2019/20

variation de

BFR* 2020/21

variation de

BFR* En-cours de biens vieillis 4,788 5,084 5,373 294 206 Avances fournisseurs pour biens vieillis 12 19 9 7 (10 ) Dettes fournisseurs associées (105 ) (108 ) (93 ) (5 ) 22 En-cours de biens vieillis nets des fournisseurs et des avances 4,695 4,995 5,289 296 218 Créances clients avant affacturage/titrisation 1,842 1,375 1,672 (434 ) 309 Avances clients (24 ) (38 ) (21 ) (14 ) 17 Autres actifs courants 338 343 445 12 64 Autres stocks 889 1,006 1,098 121 91 En-cours de biens non vieillis 79 76 84 (1 ) 9 Dettes fournisseurs et autres (2,717 ) (2,364 ) (2,946 ) 293 (574 ) Besoin Opérationnel en Fonds de Roulement Brut 405 398 331 (24 ) (85 ) Créances clients affacturées/titrisées (674 ) (513 ) (592 ) 161 (79 ) Besoin Opérationnel en Fonds de Roulement Net (269 ) (115 ) (261 ) 138 (164 ) Besoin en Fonds de Roulement 4,427 4,879 5,028 433 54 * aux taux de change moyens Dont variation courante 450 79 Dont variation non courante (17 ) (25 ) Dette Nette (En millions d'euros) 30/06/2020 30/06/2021 Courant Non courant Total Courant Non courant Total Emprunts obligataires 723 8,599 9,322 70 8,787 8,857 Billets de trésorerie 299 - 299 7 - 7 Autres emprunts et dettes financières 81 192 273 115 108 222 Autres passifs financiers 380 192 572 122 108 229 ENDETTEMENT FINANCIER BRUT 1,103 8,791 9,894 192 8,894 9,086 Instruments dérivés actifs en couverture de juste valeur (3) (40) (44) - (22) (22) Instruments dérivés passifs en couverture de juste valeur - - - - - - Instruments dérivés en couverture de juste valeur (3) (40) (44) - (22) (22) Instruments dérivés actifs en couverture d'investissement net - (13) (13) - (43) (43) Instruments dérivés passifs en couverture d'investissement net - - - - - - Instruments dérivés en couverture d'investissement net - (13) (13) - (43) (43) ENDETTEMENT FINANCIER APRES COUVERTURES 1,100 8,737 9,837 192 8,830 9,022 Trésorerie et équivalents de trésorerie (1,935) - (1,935) (2,078) - (2,078) ENDETTEMENT FINANCIER NET HORS DETTES LOCATIVES (835) 8,737 7,902 (1,886) 8,830 6,944 Dettes locatives 88 433 522 103 405 508 ENDETTEMENT FINANCIER NET (747) 9,171 8,424 (1,783) 9,235 7,452 Variation de la dette (€ millions) 30/06/2020 30/06/2021 Résultat opérationnel 978 2,361 Dotations aux amortissements d'immobilisations 350 367 Variation nette des pertes de valeur sur goodwill et immobilisations corporelles et incorporelles 1,007 78 Variation nette des provisions 97 (80 ) Variations de juste valeur des dérivés commerciaux et actifs biologiques (3 ) 1 Résultat des cessions d'actifs (27 ) (16 ) Charges liées aux plans de stocks options 23 28 Capacité d'autofinancement avant intérêts financiers et impôts 2,423 2,738 Diminution / (augmentation) du besoin en fonds de roulement (433 ) (54 ) Intérêts financiers et impôts nets versés (809 ) (686 ) Acquisitions nettes d'immobilisations non financières et autres (352 ) (370 ) Free Cash Flow 830 1,628 dont Free Cash Flow courant 1,003 1,745 Acquisitions nettes d'immobilisations financières et d'activités et autres (587 ) (116 ) Dividendes et acomptes versés (849 ) (704 ) (Acquisition) / cession de titres d'auto-contrôle et autres (526 ) (20 ) Diminution / (augmentation) de l'endettement (avant effet devises) (1,132 ) 788 Incidence des écarts de conversion (69 ) 265 Effet non cash sur les dettes locatives (603 ) (81 ) Diminution / (augmentation) de l'endettement (après effet devises et effet non cash sur dettes locatives) (1,804 ) 972 Endettement net à l'ouverture de l'exercice (6,620 ) (8,424 ) Endettement net à la clôture de l'exercice (8,424 ) (7,452 ) Maturité de la dette au 30 juin 2021 Mds € [Les graphiques manquants sont disponibles sur le document original et sur www.pernod-ricard.com] Solide position de liquidité d'environ 5,5 Mds€ au 30 juin 2021 dont 3,4 Mds€ de lignes de crédit non tirées Dette brute après couvertures au 30 juin 2021 (excluant les dettes locatives) : - 8% variable et 92% fixé - EUR à 61% et USD à 39% Détail des emprunts obligataires Devise Nominal Coupon Date d'émission Date d'échéance EUR 500 M€ 1.875 % 9/28/2015 9/28/2023 1 500 M€ dont: 500 M€ 0.000 % 10/24/2019 10/24/2023 500 M€ 0.500 % 10/24/2027 500 M€ 0.875 % 10/24/2031 650 M€ 2.125 % 9/29/2014 9/27/2024 1 500 M€ dont: 4/1/2020 750 M€ 1.125 % 4/7/2025 750 M€ 1.750 % 4/8/2030 500 M€ dont: 4/27/2020 250 M€ 1.125 % 4/7/2025 250 M€ 1.750 % 4/8/2030 600 M€ 1.500 % 5/17/2016 5/18/2026 USD 1 650 M$ dont : 800 M$ 4.250 % 1/12/2012 7/15/2022 850 M$ 5.500 % 1/15/2042 600 M$ 3.250 % 6/8/2016 6/8/2026 2 000 M$ dont: 600 M$ 1.250 % 4/1/2028 900 M$ 1.625 % 10/1/2020 4/1/2031 500 M$ 2.750 % 10/1/2050 Evolution du ratio Dette nette / EBITDA Taux de clôture Taux moyen (1) Taux EUR/USD: Juin 2019/20 -> Juin 2020/21 1,12 -> 1,19 1,11 -> 1,19 Ratio au 30/06/2020 3,2 3,2 EBITDA & cash génération de cash hors effets périmètre et change (0.9 ) (0.9 ) Effets périmètre et change 0.3 0.3 Ratio au 30/06/2021 2,6 2,6 BPA après dilution (x 1,000) 2019/20 2020/21 Nombre d'actions en circulation à la clôture 265,422 261,877 Nombre moyen d'actions pondéré (pro rata temporis) 265,422 262,143 Nombre moyen d'actions auto-détenues (pro rata temporis) (2,564 ) (1,347 ) Effet dilutif des stock options et actions de performance 1,179 718 Nombre d'actions pour le calcul du BPA après dilution 264,037 261,514 (M€) et (€/action) 2019/20 2020/21 reported Δ Résultat net courant part du Groupe 1,439 1,612 12.0 % Résultat net courant part du Groupe par action dilué 5.45 6.16 13.1 % Note : 3,5 millions de titres ont été annulés en juillet 2020, suite au programme de rachat d'actions Date1 Evenement 21 octobre 2021, 9h CET Chiffre d'affaires T1 2021/22 10 novembre 2021, 14h CET Assemblée Générale 22 novembre 2021 15h CET Conférence téléphonique EMEA LATAM 10 février 2022 9h CET Chiffre d'affaires et résultats S1 2021/22 1. Ces dates sont indicatives et susceptibles de changer Prochaines communications 1 ROC : Résultat Opérationnel Courant 2 À taux de change constant 3 Basé sur un taux moyen EUR/USD : 1,19 sur l'exercice 2020/21 4 Sujet à autorisation de l'AMF et de l'Assemblée Générale du 10 novembre 2021 (si le programme était lancé après cette date) Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210831006094/fr/ Julia Massies / Directrice, Communication Financière et Relations Investisseurs +33 (0) 1 70 93 17 03

Charly Montet / Responsable Relations Investisseurs +33 (0) 1 70 93 17 13

Emmanuel Vouin / Head of External Engagement +33 (0) 1 70 93 16 34 Source PERNOD RICARD S.A. Provider BusinessWire Attachments Original document

Permalink Disclaimer Pernod Ricard SA published this content on 01 September 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 01 September 2021 05:31:06 UTC.

