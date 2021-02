Pernod Ricard : Index de l'égalité femmes – hommes au sein des entités françaises du Groupe...

Dans le cadre de la loi du 5 septembre 2018 pour « La liberté de choisir son avenir professionnel », et conformément au décret du 8 janvier 2019 visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, Pernod Ricard SA et ses différentes entités françaises publient leur index de l'égalité femmes - hommes.

Cet index, sur 100 points, est calculé sur la base de cinq indicateurs :

- L'écart de rémunération entre les femmes et les hommes

- L'écart de taux d'augmentations individuelles de salaire entre les femmes et les hommes

- L'écart de taux de promotions entre les femmes et les hommes

- La part de salariées ayant bénéficié d'une augmentation dans l'année de leur retour de congé de maternité

- Le nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 salariés ayant perçu les plus hautes rémunérations

Index consolidé Pernod Ricard : 90*

Résultats des entités françaises du Groupe Pernod Ricard :

• Pernod Ricard SA : index de 81*

• Pernod Ricard EMEA/MENA : index de 72*

• Ricard SAS : index de 92

• Pernod SAS : index de 91

• Martell & Co : index de 92

• GH MUMM et Cie : index de 99

• Champagne Perrier Jouet : Non applicable

• Vignobles Mumm Perrier Jouet : index de 85

* Un effet technique de notre politique salariale (pas d'augmentation pour les collaborateurs présents depuis moins de 3 mois au moment de la campagne d'augmentation ou pour les collaborateurs promus dans les 6 précédant celle-ci) impacte négativement le calcul. Sans ce biais, les résultats de Pernod Ricard SA et de Pernod Ricard EMEA/MENA seraient respectivement de 91 et 92, soit un index consolidé pour la France de 92.