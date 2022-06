Pernod Ricard : Informations privilégiées / Autres communiqués

Communiqué de presse - 15 juin 2022

10ème édition du Responsib'ALL Day

Plus de 18 500 collaborateurs de Pernod Ricard

aux cotés des communautés locales pour préserver et restaurer la

nature et la biodiversité

Le 16 juin, les collaborateurs Pernod Ricard du monde entier consacreront une journée complète à apprendre, partager et agir significativement auprès des communautés. Lancé en 2011, le Responsib'All Day est consacré à la feuille de route RSE du Groupe à horizon 2030, « Préserver pour partager », et à son impact auprès des communautés. Cette année, l'accent est mis sur la protection et la restauration de la nature et de la biodiversité, en lien avec l'engagement de Pernod Ricard pour préserver les terroirs.

Fidèle à sa mission de Créateurs de Convivialité, la conviction de Pernod Ricard demeure que le partage et la collaboration permettent de renforcer les efforts de chacun. C'est pourquoi toutes les filiales du Groupe s'unissent à des associations et partenaires locaux pour apprendre d'eux et travailler ensemble sur une grande variété de projets collectifs. Plantation d'arbres dans des zones naturelles protégées, remise en état d'espaces verts urbains, collecte de déchets sur les plages ou dans les rivières… l'édition 2022 du Responsib'All Day a pour objectif d'aider les collaborateurs à mieux connaître la nature environnante et leur permettre de participer à des projets concrets à proximité de leur bureau ou de leur site de production.

Pour Alexandre Ricard, Président Directeur-Général de Pernod Ricard, « La mission de notre Groupe est de faire vivre la magie des rapports humains par le partage. Le Responsib'All Day est la parfaite illustration de la manière dont nos collaborateurs du monde entier s'y emploient. Après deux années blanches, nous sommes ravis de pouvoir retourner sur le terrain, auprès de nos communautés et de nos territoires, de nous retrousser les manches et d'œuvrer dans un authentique esprit de convivialité. Nous avons tous un rôle à jouer dans la construction d'un monde plus durable et plus responsable. »

Vanessa Wright, Directrice du développement durable, ajoute : « Tout au long de la pandémie, nous avons continué à accélérer le déploiement de notre feuille de route RSE, pour préserver nos terroirs et leur biodiversité. Tous nos produits sont issus de la nature et nous comptons sur des écosystèmes résilients pour continuer à produire nos marques emblématiques, aujourd'hui et pour les générations futures. C'est pourquoi nous collaborons étroitement avec nos partenaires agriculteurs et fournisseurs pour mettre en œuvre des pratiques durables et régénératrices dans nos terroirs. Le Responsib'All Day est pour nos collaborateurs le moyen de mieux appréhender l'importance de la préservation de la nature, pour l'entreprise comme pour les communautés qui l'entourent. »

