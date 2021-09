Pernod Ricard : JPMorgan passe à Surpondérer

JPMorgan a relevé sa recommandation sur Pernod Ricard de Neutre à Surpondérer et revu à la hausse son objectif de cours de 200 à 225 euros. Le broker a motivé sa décision par l'amélioration du marché final (celui de la consommation de vins et spiritueux), des résultats 2021 robustes, des perspectives 2022 encore plus solides et la récente sous-performance de l'action.



Pernod Ricard se traite à 24,7 fois ses bénéfices attendus en 2022, soit avec une ristourne supérieure à 15% par rapport à ses concurrents internationaux qui se négocient, eux, à 29,7 fois (ristourne moyenne de 10%) malgré des perspectives de croissance à moyen terme du bénéfice par action largement comparables, ajoute le courtier. Dans ce cadre précise-t-il, l'écart de valorisation devrait se combler.



Compte tenu de sa confiance dans la dynamique du chiffre d'affaires du français (en particulier la reprise aux Etats-Unis) et dans le levier de marge, la banque américaine a relevé sa prévision de bénéfice par action d'environ 5%.



Aussi, JPMorgan prévoit une croissance du BPA de 14% à 7,01 euros pour 2022.