Pernod Ricard : Jefferies reste à l'Achat

Jefferies a confirmé sa recommandation d'Achat et son objectif de cours de 224 euros sur Pernod Ricard. Dans son étude intitulé "Moving from an Analogue to a Digital Model ", le broker avait souligné le potentiel d'une croissance plus forte et plus diversifiée, qui, parallèlement à une culture de la performance croissante, devrait permettre une croissance des marges supérieure à celle des ventes et une accélération des bénéfices. La confiance que le marché accorde au groupe en tant que générateur de croissance devrait entraîner une réévaluation de la valeur, estime l'analyste.



Selon ce dernier, le titre est bon marché compte tenu de sa qualité, avec un PER 2023 de 20,2 fois contre 21,3 fois pour les produits de base et 23,1 fois pour Diageo.





LEXIQUE

PER (Price Earning Ratio)

Rapport entre le cours boursier d'une société et son bénéfice net par action. Comme il tient compte de la valorisation boursière, c'est un indicateur de la croissance future des bénéfices, du risque associé à ces prévisions et du niveau des taux d'intérêt. C'est donc un indicateur qui est très lié à la structure financière de l'entreprise étudiée, il n'est donc pas adapté à l'étude de certaines sociétés et certains secteurs.