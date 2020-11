Pernod Ricard : La photographe Sanja Marušić signe la 11ème Carte Blanche de Pernod Ricard

En dépit du contexte sanitaire qui prive le public de Paris Photo où Pernod Ricard devait exposer comme chaque année cette carte blanche, la 45ème campagne artistique du Groupe sera intégralement présentée en ligne.

Crédit photo: Sanja Marusic pour Pernod Ricard

Communiqué de presse – 9 novembre 2020

Fidèle à l’engagement de son fondateur Paul Ricard en faveur de la création et des artistes, Pernod Ricard (Paris:RI) est fier de présenter le travail réalisé par la photographe Sanja Marušić dans le cadre de cette onzième Carte Blanche photographique. Après plus de trente années consacrées aux artistes plasticiens, voilà maintenant plus de dix ans que Pernod Ricard a fait le choix de la photographie contemporaine pour sa campagne annuelle avec une seule contrainte : mettre en scène les collaborateurs du groupe. Cette 45ème campagne artistique annuelle, intitulée « Naturally Committed », rend donc hommage aux collaborateurs mais aussi pour la première fois aux partenaires du Groupe en célèbrant leur attachement commun aux terroirs. En raison des circonstances liées à la crise pandémique qui ont perturbé sa réalisation et sa présentation, le travail de l’artiste néerlando-croate sera exclusivement présenté de manière digitale.

Comme les autres grands noms de la photographie mondiale qui l’ont précédé, Sanja Marušić a disposé de la plus totale liberté de création dans le cadre de sa Carte Blanche. 14 collaborateurs et partenaires du groupe, tonneliers, cultivateurs d’agave, vignerons etc… ont donc posé devant l’objectif de l’artiste, revêtus de costumes dont les couleurs acidulées contrastent magnifiquement avec les décors naturels choisis dans les principaux pays de production de Pernod Ricard. La campagne met en valeur cette année les matières premières entrant dans l’élaboration des marques du Groupe telles que l’agave, le bois de chêne, la vigne ou le fenouil.

« Allier les portraits de collaborateurs et leur lien à la nature était un vrai défi artistique », témoigne Sanja Marušić. « Je voudrais remercier le Groupe pour la totale liberté de création qui m’a été donnée dans le cadre de cette Carte Blanche mais aussi tous les modèles qui se sont prêtés à cet exercice si particulier dans des habits ou des poses si éloignés de leur quotidien ou de ce qu’ils avaient sans doute d’abord imaginé ».

Comme le précise Olivier Cavil, Directeur de la communication de Pernod Ricard, « cette onzième campagne prend un sens tout particulier dans le contexte actuel. Grace au langage universel de l’art et au talent de Sanja, elle apporte tout simplement un peu de couleur et de joie « conviviale » dans cet environnement morose. Le COVID ne doit pas arrêter la création artistique : bien au contraire, nous en avons encore plus besoin pour rêver un peu ! ».

Comme chaque année, la campagne « Naturally Committed » illustre d’ores et déjà le nouveau rapport annuel du Groupe (consultable en ligne à l’adresse https://www.pernod-ricard.com/fr/medias/publications-et-rapports/rapport-annuel-201920/). Elle devait être exposée dans le cadre de l’édition 2020 de Paris Photo, dont Pernod Ricard est l’un des partenaires historiques. Malheureusement, les mesures sanitaires en vigueur en France ont conduit à l’annulation du plus grand évènement mondial de la photographie ainsi qu’à la fermeture des lieux d’exposition. La campagne sera donc intégralement et exclusivement présentée en ligne. Chaque jour, Pernod Ricard présentera sur ses réseaux sociaux l’une des étapes de la campagne au travers de portraits vidéos des personnages de chaque photo, à savoir un de ses collaborateurs et un de ses partenaires locaux, mais aussi l’ingrédient naturel qui les réunit. L’ensemble des photos et de ces éléments constitueront une vaste galerie digitale accessible à l’adresse https://carteblanche.pernod-ricard.com/

Enfin, Sanja Marušić répondra sur l’Instagram de Pernod Ricard à toutes les questions des internautes sur cette campagne hors norme le 13 novembre prochain à 18H00 (heure de Paris).

