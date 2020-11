Pernod Ricard : Modalités de mise à disposition des documents relatifs à l'Assemblée Générale Mixte (Ordinaire et Extraordinaire) du 27 novembre 2020

Regulatory News:

Communiqué de presse – Paris, 9 novembre 2020

L’évolution de la pandémie de Covid-19 a conduit le gouvernement français à prendre de nouvelles mesures pour en limiter la propagation et protéger nos concitoyens. Afin de nous conformer à l’interdiction des rassemblements collectifs désormais en vigueur, et en application de l’ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020, Pernod Ricard (Paris:RI) est au regret d’annoncer qu’à titre exceptionnel son Assemblée Générale 2020 se tiendra à huis clos, hors la présence physique des actionnaires. Ainsi, aucune carte d’admission ne sera délivrée.

Cette Assemblée Générale se tiendra le 27 novembre 2020 à 14h00 au nouveau siège social de Pernod Ricard, 5 cours Paul Ricard, 75008 Paris.

L’avis de réunion, comportant l’ordre du jour et le texte des projets de résolutions, a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) n°128 du 23 octobre 2020 et l’avis de convocation au BALO n°135 du 9 novembre 2020 et dans Les Petites Affiches, un journal d’annonces légales. Les modalités de participation et de vote à cette Assemblée Générale Mixte figurent dans ces avis.

Vous pouvez consulter et télécharger les informations et documents relatifs à l’Assemblée Générale Mixte sur le site Internet de Pernod Ricard, à l’adresse suivante : https://www.pernod-ricard.com/fr/investisseurs/nos-informations-financieres, rubrique Assemblée Générale / Assemblée Générale 2020.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, et au vu de la situation sanitaire actuelle, les documents qui doivent être tenus à la disposition des actionnaires dans le cadre des Assemblées Générales sont disponibles par demande par voie électronique à l’adresse mise en place spécialement pour l’Assemblée Générale : agpr2020@pernod-ricard.com, ou en appelant le Service Actionnaires au 0800 880 953.

Les documents prévus à l’article R.225-73-1 du Code de commerce, peuvent être consultés sur le site Internet de la Société à l’adresse suivante : https://www.pernod-ricard.com/fr/investisseurs/nos-informations-financieres, rubrique Assemblée Générale / Assemblée Générale 2020, depuis le 6 novembre 2020, vingt-et-unième jour précédant l’Assemblée Générale.

Conformément aux dispositions réglementaires applicables :

tout actionnaire au nominatif peut, jusqu’au cinquième jour inclus avant l’Assemblée Générale, demander à la Société de lui envoyer ces documents. Pour les titulaires d’actions au porteur, l’exercice de ce droit est subordonné à la fourniture d’une attestation de participation dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité ;

tout actionnaire peut demander l’envoi de ces documents en adressant une demande par courriel à l’adresse suivante : agpr2020@pernod-ricard.com.

Prochain rendez-vous : Résultats semestriels 2020/21 – 11 février 2021

A propos de Pernod Ricard

Pernod Ricard est le n° 2 mondial des Vins et Spiritueux, avec un chiffre d’affaires consolidé de 8 448 millions d’euros en FY20. Né en 1975 du rapprochement de Ricard et Pernod, le Groupe s’est développé tant par croissance interne que par acquisitions : Seagram (2001), Allied Domecq (2005) et Vin&Sprit (2008). Pernod Ricard, qui possède 16 marques dans le top 100 des marques de spiritueux, dispose de l’un des portefeuilles les plus prestigieux du secteur avec notamment la vodka Absolut, le pastis Ricard, les Scotch Whiskies Ballantine’s, Chivas Regal, Royal Salute et The Glenlivet, l’Irish Whiskey Jameson, le cognac Martell, le rhum Havana Club, le gin Beefeater, la liqueur Malibu, les champagnes Mumm et Perrier-Jouët ainsi que les vins Jacob’s Creek, Brancott Estate, Campo Viejo et Kenwood. Les marques de Pernod Ricard sont distribuées dans plus de 160 marchés dont 73 par ses propres forces de vente. L’organisation décentralisée du groupe permet à ses 19 000 employés d’agir en tant qu’ambassadeurs de sa vision de « Créateurs de Convivialité ». Réaffirmée par son plan stratégique « Transform and Accelerate » déployé en 2018, la stratégie de Pernod Ricard se concentre sur les investissements à long terme et une croissance profitable pour toutes ses parties prenantes. Le groupe reste fidèle à ses trois valeurs fondatrices : l’esprit entrepreneur, la confiance mutuelle et l’éthique, comme illustré par notre feuille de route à 2030 Sustainability & Responsibility, « nous préservons pour partager » en accord avec les Objectifs de Développement Durable des Nations Unies. En reconnaissance de son engagement constant en faveur du développement durable et la consommation responsable, Pernod Ricard a reçu la médaille d’or d’Ecovadis. Pernod Ricard est également une entreprise membre du LEAD Global Compact des Nations Unies.

Pernod Ricard est coté sur Euronext (Mnémo : RI ; Code ISIN : FR0000120693) et fait partie des indices CAC 40 et EuroStoxx 50.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20201109006017/fr/