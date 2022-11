Pernod Ricard : Réponses aux questions écrites

10/11/2022 ASSEMBLEE GENERALE 2022 Réponses du Conseil d'administration aux questions écrites des actionnaires l'occasion d'une assemblée générale, aux questions écrites peuvent être adressées à la Société par ses actionnaires, dans les conditions établies par la loi et règlements applicables. Conformément à la législation en vigueur, la Société a choisi de publier sur son site internet les réponses apportées. Questions du FIR du 17 octobre 2022 ENVIRONNEMENT Question 1 1. Vous êtes-vous engagés explicitement à aligner vos revenus et vos investissements (CAPEX/OPEX/R&D/fusions-acquisitions…) avec l'objectif de l'Accord de Paris qui vise un réchauffement limité à 1,5 °C ? Comment assurez-vous que ces revenus et investissements respectent cet objectif (merci de décrire les méthodologies utilisées) ? Quels sont les principaux plans d'actions et, le cas échéant, les montants d'investissement associés mis en place pour atteindre cet objectif à horizon court, moyen et long termes ? Réponse PR : En juillet 2021, Pernod Ricard a rejoint la « Business Ambition for 1.5°C » pour aligner ses objectifs d'atténuation du changement climatique avec l'objectif des Accords de Paris : atteindre zéro émission nette d'ici 2050 afin de limiter le réchauffement climatique à 1,5 °C. Nous avons pour objectif de réduire d'ici 2030 nos émissions de CO2 sur les scopes 1 et 2 (en valeur absolue) de 54 %. Cet objectif est aligné sur le scénario 1,5 °C et va au-delà de l'objectif initial de réduction de 30 % soumis à la SBTi en 2019. Nous revoyons également notre objectif sur le scope 3 pour nous aligner avec un scénario plus ambitieux de 1,5°C sur la base des nouvelles directives SBTi et FLAG récemment publiées. En ligne avec ces objectifs, le Groupe investit dans la transition énergétique de ses opérations en propre. Par exemple, Pernod Ricard investit dans des projets de décarbonation de ses principales filiales émettrices (notamment les distilleries) en Irlande, au Royaume-Uni ou encore au Canada. De la même façon pour notre scope 3, nous investissons dans des projets d'agriculture régénératrice et d'emballages durables, qui permettront de réduire les émissions de carbone de ces postes. Nous développons également nos processus internes de fusions/acquisitions, afin de prendre en compte la maturité RSE de potentielles acquisitions. Par ailleurs, dans le cadre de la taxonomie européenne, nos revenus et autres investissements type R&D et OPEX seront amenés à s'aligner de plus en plus avec cet accord pionnier de la finance durable. Si les premiers exercices de reporting nous permettront de mieux comprendre nos finances au sens durable comme défini par cette réglementation, les prochains nous permettront de nous assurer que nos dépenses et revenus soutiennent le Green Deal. Question 2 2. Quel est le pourcentage de vos activités (exprimé en chiffre d'affaires, revenu net bancaire…) qui dépend directement de la biodiversité ? Quelles sont vos dépenses en faveur de la biodiversité ? 1

10/11/2022 Réponse PR : Le Groupe est dans l'attente de la publication de l'acte délégué final de la Taxonomie Européenne sur les quatre derniers objectifs environnementaux. Ce texte viendra notamment structurer la notion de contribution à la préservation de la biodiversité. Il nous permettra de pouvoir communiquer de façon claire sur la part de notre chiffre d'affaires, CAPEX et OPEX éligibles à la Manufacture of Food & Beverage contribuant à la biodiversité, ainsi que sur la part alignée de ces mêmes postes de revenus et investissements, au travers d'une méthodologie unifiée et comparable entre les entreprises. Dans l'attente de ce texte, le Groupe poursuit sa stratégie biodiversité. Question 3 3. Listez les ressources naturelles stratégiques nécessaires à l'exercice de votre activité et/ou à celle de vos clients (eau, énergie, matériaux, etc.) ? Comment évaluez-vous et calculez-vous l'impact de la raréfaction de ces ressources sur vos modèles économiques ? Quelles actions mettez-vous en place pour lutter contre les difficultés d'approvisionnement et saisir les opportunités de développement de « modèles d'affaires circulaires » ? Quels sont vos objectifs en la matière ? Réponse PR : Ingrédients naturels Pernod Ricard produit et s'approvisionne en plus de 120 ingrédients d'origine naturelle provenant d'environ 70 pays. Au total, 3 millions de tonnes de matières premières agricoles sont utilisées pour produire les marques iconiques de Pernod Ricard, notamment diverses céréales (blé, orge, seigle, maïs, riz, sorgho), du raisin, de la canne à sucre, de l'agave, de la betterave sucrière et des ingrédients aromatiques (café, noix de coco, fenouil, anis étoilé, réglisse, genièvre, coriandre, gentiane et orange). Pour appréhender les risques au sein des chaînes d'approvisionnement agricoles, répondre au devoir de vigilance et concrétiser son ambition de préservation de ses terroirs, le Groupe a mis en place un plan d'action à trois niveaux visant à cartographier ses ingrédients, identifier les risques liés à ses terroirs, et déployer des projets de biodiversité et d'agriculture régénératrice. Nous visons ainsi à atteindre : 100 % des matières premières clés produites ou approvisionnées selon des normes de développement durable sélectionnées d'ici 2030

100 % de filiales directes avec un programme d'agriculture régénérative ou de biodiversité en lien avec les terroirs prioritaires du Groupe d'ici 2030 En outre, nos objectifs sont également de tester des modèles locaux de cultures régénératives dans nos vignobles dans huit régions viticoles d'ici 2025 et de sensibiliser/former/accompagner 5 000 agriculteurs d'ici 2030. A date, ce sont près de 10 000 agriculteurs qui ont déjà été accompagnés. Eau L'eau est essentielle à l'élaboration des produits du Groupe. De l'irrigation des cultures à la transformation des matières premières, en passant par la distillation, l'assemblage des eaux-de-vie et la formulation des produits, l'eau est utilisée à toutes les étapes du cycle de vie du produit. Pernod Ricard a pour objectifs de : Réduire son utilisation d'eau de 20 % en intensité entre les exercices 2017/18 et 2029/30 ; 2

10/11/2022 Recharger 100 % de l'eau consommée dans les bassins-versants avec le même niveau de risque, pour les sites de production et sous-traitants d'embouteillage implantés dans des zones

à risque élevé. Pour réduire la consommation directe d'eau au niveau des sites de production, le Groupe concentre ses efforts sur deux axes principaux : (i) la mise en place de systèmes de mesure et de suivi de la consommation d'eau et (ii) l'identification de mesures d'économie, de réutilisation et de recyclage de l'eau. Pour les années à venir, le Groupe a consolidé les feuilles de route de réduction de l'eau des principales filiales contributrices et a identifié les plans d'investissement connexes pour atteindre les objectifs 2030. Dans le cadre de son plan d'intéressement à long terme (LTIP) attribué au Top Management du Groupe, l'un des critères RSE est lié à la mise en œuvre de la feuille de route eau avec pour objectif de réduire de 20,9 % en intensité la consommation d'eau dans les distilleries du Groupe d'ici 2030. Aussi, le Groupe a réaffirmé son engagement sur la préservation de l'eau au travers ses émissions Sustainability Linked Bonds (obligations liées au développement durable) en mars et octobre derniers, reliées à des indicateurs clés de performance environnementaux, incluant la réduction de la consommation en eau : réduire de 12,5 % en intensité la consommation d'eau des distilleries par unité d'alcool produite d'ici l'exercice 2024/25, et de 20,9% en intensité d'ici 2029/2030 sur le même périmètre. Energie Les opérations de production de Pernod Ricard nécessitent l'usage d'énergie (électricité, gaz naturel, fuel, charbon, bioénergies…). Le Groupe a comme objectif d'atteindre 100% d'électricité d'origine renouvelable pour ses sites de production et bureaux administratifs. Le Groupe travaille donc à réduire sa consommation d'énergie, et à améliorer la composition de son mix énergétique. Nous visons à réduire l'usage de combustibles fossiles, et favoriser une électricité d'origine renouvelable. Les principales actions et leviers identifiés sont le remplacement des chaudières par des unités à haute efficacité énergétique, le recyclage de la vapeur par la technologie de recompression mécanique des vapeurs (MVR), l'utilisation de biocarburants et de biomasse dans les distilleries, l'installation de panneaux solaires sur les sites et l'approvisionnement en électricité renouvelable via des contrats d'achat d'énergie et des certificats verts. Emballages Le verre, les coffrets, caisses en cartons, bouchons/étiquettes/coiffes ainsi que le PET/Pouches & Bag in Box sont des ressources stratégiques pour le Groupe. Ce sont en effet des composants essentiels des emballages de nos produits. Pernod Ricard s'est fixé les objectifs suivants : Depuis 2021, les objets publi-promotionnels du Groupe en plastique à usage unique sont interdits ;

publi-promotionnels du Groupe en plastique à usage unique sont interdits ; À partir de 2022 : 100% des nouveaux projets développés seront conformes aux directives internes du Groupe sur les emballages et objets publi-promotionnels durables ;

publi-promotionnels durables ; D'ici 2025 : 100 % des emballages et objets publi-promotionnels achetés seront réutilisables, recyclables ou compostables ; 3

10/11/2022 50 % du verre utilisé pour nos produits sera d'origine recyclée ( post-consommation ), 25 % du PET utilisé sera d'origine recyclée et 100 % du carton utilisé sera d'origine certifiée, selon des normes garantissant une gestion durable des forêts ;

D'ici 2030 : Pernod Ricard conduira cinq projets pilotes de R&D sur les méthodes circulaires de distribution des vins et spiritueux et des initiatives seront lancées afin de favoriser le recyclage dans dix marchés clés (Inde, États-Unis, Canada, Chine, France, Brésil, Espagne, Russie, Afrique du Sud et Pologne). Pernod Ricard met en œuvre des principes d'écoconception lors des phases de développement des emballages et objets publi-promotionnels en veillant à les concevoir pour un usage durable. Ces directives internes ont été développées selon le modèle des 5R : Repenser, Réduire, Réutiliser, Recycler et Respecter. Le Groupe participe également à la mise en place de programmes locaux de collecte et de recyclage des emballages dans le but de minimiser les déchets finaux. Par ailleurs, en 2022, Pernod Ricard est devenu partenaire de la Fondation Ellen MacArthur pour soutenir la transition vers une économie circulaire et cibler ses efforts. Impacts de la raréfaction des ressources Dans le secteur agro-alimentaire, Pernod Ricard est particulièrement exposé aux conséquences du changement climatique : disponibilité et prix de certaines matières premières, prix de l'énergie et du carbone, augmentation de la demande, impacts sur les chaînes d'approvisionnement et les actifs de production, évolutions réglementaires et technologiques, etc. Conformément aux recommandations de la TCFD, Pernod Ricard mène sa première évaluation de scénarios climatiques pour s'assurer que sa chaîne de valeur est résiliente aux impacts du changement climatique, et afin de quantifier l'impact du changement climatique sur son modèle d'affaires. A date nous avons identité 19 risques et opportunités sur l'ensemble de notre chaîne de valeur et avons quantifié les impacts financiers pour un échantillon de 6 risques et opportunités à l'aide de scénarios à court, moyen et long terme. Ces travaux nécessitent du temps, étalé sur plusieurs exercices, afin de structurer au mieux l'approche de quantification des risques, et pouvoir communiquer au mieux sur l'impact des risques sur nos modèles économiques. Nous espérons pouvoir publier nos premières conclusions dès l'exercice fiscal 2022/23. 4