Pernod Ricard : S1 2020/21 DEMONTRANT LA RÉSILIENCE ET LA SOLIDITE DES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ, AVEC UN RETOUR À LA CROISSANCE DANS LES TROIS PREMIERS MARCHÉS : ETATS-UNIS, CHINE ET INDE

DECROISSANCE INTERNE DU ROC1 : -2,4% (-10,8% en facial) Regulatory News: Pernod Ricard (Paris:RI): Chiffre d’affaires et Résultats semestriels 2020/21

Communiqué - Paris, 11 Février 2021 CHIFFRE D’AFFAIRES Le chiffre d’affaires pour le S1 2020/21 s’élève à 4 985 M€, en décroissance interne de -3,9% (-8,9% en facial), incluant un effet de change défavorable principalement dû à l’appréciation de l’Euro par rapport au Dollar américain et aux devises émergentes. Le chiffre d’affaires au S1 2020/21 est en déclin mais le T2 est en amélioration par rapport au T1. Les tendances sur le semestre sont les suivantes : Amérique : +2%, avec une bonne croissance dans la plupart des marchés domestiques, en particulier un bon dynamisme aux Etats-Unis (+5%), mais le Travel Retail en fort recul

avec une bonne croissance dans la plupart des marchés domestiques, en particulier un bon dynamisme aux Etats-Unis (+5%), mais le en fort recul Asie/Reste du Monde : -6%, croissance à deux chiffres en Chine (+13%), Turquie, Corée du Sud et dans la région Pacifique, et retour à la croissance en Inde au T2 : +2% (S1 2020/21 en Inde : -6%), mais déclin de certains autres marchés asiatiques et du Travel Retail lié à la pandémie de Covid-19

croissance à deux chiffres en Chine (+13%), Turquie, Corée du Sud et dans la région Pacifique, et retour à la croissance en Inde au T2 : +2% (S1 2020/21 en Inde : -6%), mais déclin de certains autres marchés asiatiques et du lié à la pandémie de Covid-19 Europe : -5% , poursuite d’une très forte croissance de l’Allemagne, du Royaume-Uni, de la Russie et de la Pologne, qui ne compense toutefois pas les déclins liés au Covid-19 en Espagne, France, Irlande et pour le Travel Retail

, poursuite d’une très forte croissance de l’Allemagne, du Royaume-Uni, de la Russie et de la Pologne, qui ne compense toutefois pas les déclins liés au Covid-19 en Espagne, France, Irlande et pour le Le chiffre d’affaires hors Travel Retail est en croissance de +1%. Les Marques Stratégiques Internationales sont en déclin en raison de leur exposition au Travel Retail et au On-Trade, mais les Marques Specialty affichent une très bonne performance : Marques Stratégiques Internationales : -6%, croissance solide de Malibu, Jameson et The Glenlivet, mais la catégorie est affectée par son exposition au Travel Retail . Martell et le portefeuille Scotch sont en croissance dans les marchés domestiques

croissance solide de Malibu, Jameson et The Glenlivet, mais la catégorie est affectée par son exposition au . Martell et le portefeuille Scotch sont en croissance dans les marchés domestiques Marques Stratégiques Locales : -4%, principalement dû aux Whiskies Indiens Seagram’s et au Gin Seagram’s en Espagne

principalement dû aux Whiskies Indiens Seagram’s et au Gin Seagram’s en Espagne Marques Specialty : +22%, poursuite d’un développement très dynamique de Lillet, Malfy, Aberlour, des whiskeys américains (Jefferson’s, TX, Rabbit Hole et Smooth Ambler), d’Avion et Redbreast

poursuite d’un développement très dynamique de Lillet, Malfy, Aberlour, des whiskeys américains (Jefferson’s, TX, Rabbit Hole et Smooth Ambler), d’Avion et Redbreast Vins Stratégiques : +3%, croissance solide, principalement grâce à Campo Viejo et Brancott Estate. Pernod Ricard a gagné ou maintenu ses parts de marché dans les marchés clés, en particulier en Europe, malgré les perturbations du On-Trade. La gestion dynamique du portefeuille de marques s’est poursuivie avec l’Innovation en forte croissance (+10%). Le chiffre d’affaires du T2 s’élève à 2 750 M€, en décroissance interne de -2,4%, mais en amélioration par rapport au T1 (-5,6%), en particulier grâce à de meilleures tendances en Chine et en Inde. RESULTATS Le ROC du S1 2020/21 est en décroissance interne de -2,4%, avec un taux de marge opérationnelle courant en amélioration de +51pdb en croissance interne, grâce à une gestion dynamique des ressources et un effet de phasage favorable : Le taux de marge brute est en déclin de -108pdb , principalement dû à : Un effet prix modéré, avec un nombre limité d’augmentations de prix et une base de comparaison élevée (+2% au S1 2019/20 pour les Marques Stratégiques qui bénéficiaient des augmentations de prix de Martell sur l’exercice 2018/19) Un mix négatif, principalement dû au déclin du Travel Retail Une évolution défavorable des coûtants, en raison principalement de la poursuite de la pression sur le coût de l’agave et une absorption plus faible des coûts fixes, malgré des économies liées aux initiatives d’excellence opérationnelle

, principalement dû à : Les frais publi-promotionnels : +132pdb , grâce à des investissements ciblés, avec de fortes réductions dans les marchés et canaux de distribution où la demande reste modérée, et un effet de phasage favorable (un ratio de frais publi-promotionnels sur chiffre d’affaires d’environ 16% est attendu sur l’exercice 2020/21, avec une forte augmentation à deux chiffres au deuxième semestre)

, grâce à des investissements ciblés, avec de fortes réductions dans les marchés et canaux de distribution où la demande reste modérée, et un effet de phasage favorable (un ratio de frais publi-promotionnels sur chiffre d’affaires d’environ 16% est attendu sur l’exercice 2020/21, avec une forte augmentation à deux chiffres au deuxième semestre) Les coûts de Structure : en amélioration de +27pdb, reflétant une gestion dynamique des ressources et les réorganisations de l’exercice 2019/20

reflétant une gestion dynamique des ressources et les réorganisations de l’exercice 2019/20 Un effet de change très défavorable sur le ROC de -155 M€, dû à la dépréciation du Dollar américain et des devises émergentes contre l’Euro. Un impact de change très défavorable est également attendu sur l’ensemble de l’exercice 2020/21. Le taux d’impôt sur les bénéfices courants du S1 2020/21 est de 23,4%, vs 24,2% sur le S1 2019/20, en raison d’une réduction du taux d’impôt en France et du mix géographique. Le résultat net courant part du Groupe s’élève à 1 087 M€, en décroissance de -11% par rapport au S1 2019/20 et le résultat net part du Groupe s’élève à 966 M€, en décroissance faciale de -6%, en ligne avec le déclin du ROC, partiellement compensé par une réduction des charges non courantes. Le Bénéfice Par Action s’affiche à -9%, principalement en raison de la baisse du Résultat Opérationnel Courant et de l’impact relutif lié au programme de rachat d’actions de 2019/20. FREE CASH FLOW ET DETTE Le Free Cash-Flow courant reste très solide et s’élève à 995 M€. Le déclin du ROC est compensé par une amélioration très significative du besoin en fonds de roulement (normalisation des stocks et des dettes fournisseurs par rapport à juin 2020, conduisant à un taux de conversion cash2 très élevé de 79%), une augmentation plus modérée des stocks stratégiques et des capex relativement stables. Le coût moyen de la dette est de 3,2% vs 3,7% au S1 2019/20, grâce à un refinancement réussi de la dette obligataire en Dollar américain. La Dette nette a diminué de 443 M€ vs le 30 juin 2020 et s’élève à 7 980 M€. Le ratio Dette nette/EBITDA à taux moyen est de 3,43 au 31 décembre 2020. SUSTAINABILITY & RESPONSIBILITY Pernod Ricard continue de déployer sa feuille de route Sustainability & Responsability 2030, avec des progrès sur les quatre grands domaines d’action (Préserver nos terroirs, Valoriser l’humain, Produire circulaire, Être responsable). Des résultats importants ont notamment été obtenus sur les emballages et déchets : dès juin 2021, le Groupe mettra fin à l’utilisation des objets promotionnels points de vente en plastique à usage unique. A cette occasion, Alexandre Ricard, Président-Directeur Général, déclare : « Le retour à la croissance de nos trois premiers marchés est particulièrement encourageant. Le premier semestre 2020/21 démontre la résilience long-terme et la solidité des fondamentaux de notre modèle. Malgré un environnement volatil et incertain, avec des perturbations dans le On-trade et un ralentissement durable dans le Travel Retail, nous attendons une croissance interne du chiffre d’affaires pour l’exercice 2020/21, grâce notamment au dynamisme de nos trois premiers marchés, les Etats-Unis, la Chine et l’Inde. Nous poursuivrons la mise en œuvre de notre stratégie, notamment en accélérant notre transformation digitale, tout en assurant une gestion dynamique des ressources. Grâce à nos fondamentaux robustes, nos équipes et notre portefeuille de marques, je suis convaincu que Pernod Ricard sortira de la crise renforcé. Je voudrais à cette occasion saluer nos collaborateurs, dont l’engagement et la performance sont exemplaires dans cette période très difficile, et exprimer mon soutien à nos partenaires du On-Trade et du Travel Retail, qui continuent à être affectés par la pandémie. » Toutes les données de croissance indiquées dans ce communiqué font référence à la croissance interne, sauf mention contraire. Les chiffres peuvent faire l’objet d’arrondis. Une présentation détaillée du chiffre d’affaires et des résultats du S1 2020/21 est disponible sur notre site internet : www.pernod-ricard.com Les procédures d’examen limité sur les comptes consolidés semestriels condensés ont été effectuées par les Commissaires aux comptes. Le rapport des Commissaires aux comptes sur l’information financière semestrielle est en cours d’émission. Définitions et rapprochement des indicateurs alternatifs de performance avec les indicateurs IFRS Le processus de gestion de Pernod Ricard repose sur les indicateurs alternatifs de performance suivants, choisis pour la planification et le reporting. La direction du Groupe estime que ces indicateurs fournissent des renseignements supplémentaires utiles pour les utilisateurs des états financiers pour comprendre la performance du Groupe. Ces indicateurs alternatifs de performance doivent être considérés comme complémentaires des indicateurs IFRS et des mouvements qui en découlent. Croissance interne La croissance interne est calculée en excluant les impacts des variations des taux de change ainsi que des acquisitions et cessions. L’impact des taux de change est calculé en convertissant les résultats de l'exercice en cours aux taux de change de l'exercice précédent. Pour les acquisitions de l'exercice en cours, les résultats post-acquisition sont exclus des calculs de croissance interne. Pour les acquisitions de l'exercice précédent, les résultats post-acquisition sont inclus sur l’exercice précédent, mais sont inclus dans le calcul de la croissance organique sur l’exercice en cours seulement à partir de la date anniversaire d'acquisition. Lorsqu'une activité, une marque, un droit de distribution de marque ou un accord de marque d’agence a été cédé ou résilié, sur l’exercice précédent, le Groupe, pour le calcul de la croissance interne, exclut les résultats de cette activité sur l’exercice précédent. Pour les cessions ou résiliations de l’exercice en cours, le Groupe exclut les résultats de cette activité sur l’exercice précédent à partir de la date de cession ou résiliation. Cet indicateur permet de se concentrer sur la performance du Groupe commune aux deux exercices, performance que le management local est plus directement en mesure d'influencer. Résultat opérationnel courant Le Résultat opérationnel courant correspond au résultat opérationnel avant autres produits et charges opérationnels non courants. A propos de Pernod Ricard Pernod Ricard est le n° 2 mondial des Vins et Spiritueux, avec un chiffre d’affaires consolidé de 8 448 millions d’euros en FY20. Né en 1975 du rapprochement de Ricard et Pernod, le Groupe s’est développé tant par croissance interne que par acquisitions : Seagram (2001), Allied Domecq (2005) et Vin&Sprit (2008). Pernod Ricard, qui possède 16 marques dans le top 100 des marques de spiritueux, dispose de l’un des portefeuilles les plus prestigieux du secteur avec notamment la vodka Absolut, le pastis Ricard, les Scotch Whiskies Ballantine’s, Chivas Regal, Royal Salute et The Glenlivet, l’Irish Whiskey Jameson, le cognac Martell, le rhum Havana Club, le gin Beefeater, la liqueur Malibu, les champagnes Mumm et Perrier-Jouët ainsi que les vins Jacob’s Creek, Brancott Estate, Campo Viejo et Kenwood. Les marques de Pernod Ricard sont distribuées dans plus de 160 marchés dont 73 par ses propres forces de vente. L’organisation décentralisée du groupe permet à ses 19 000 employés d’agir en tant qu’ambassadeurs de sa vision de « Créateurs de Convivialité ». Réaffirmée par son plan stratégique « Transform and Accelerate » déployé en 2018, la stratégie de Pernod Ricard se concentre sur les investissements à long terme et une croissance profitable pour toutes ses parties prenantes. Le groupe reste fidèle à ses trois valeurs fondatrices : l’esprit entrepreneur, la confiance mutuelle et l’éthique, comme illustré par notre feuille de route à 2030 Sustainability & Responsibility, « nous préservons pour partager » en accord avec les Objectifs de Développement Durable des Nations Unies. En reconnaissance de son engagement constant en faveur du développement durable et la consommation responsable, Pernod Ricard a reçu la médaille d’or d’Ecovadis. Pernod Ricard est également une entreprise membre du LEAD Global Compact des Nations Unies. Pernod Ricard est coté sur Euronext (Mnémo : RI ; Code ISIN : FR0000120693) et fait partie des indices CAC 40 et EuroStoxx 50. Annexes Marchés émergents Asie-Reste du Monde Amérique Europe Afrique du Sud Liban Argentine Albanie Algérie Madagascar Bolivie Arménie Angola Malaisie Brésil Azerbaidjan Cambodge Maroc Caraïbes Biélorussie Cameroun Mongolie Chili Bosnie Chine Mozambique Colombie Bulgarie Congo Namibie Costa Rica Croatie Côte d'Ivoire Nigéria Cuba Géorgie Egypte Philippines Equateur Hongrie Ethiopie Sénégal Guatemala Kazakhstan Gabon Sri Lanka Honduras Kosovo Ghana Syrie Mexique Lettonie Golfe Persique Tanzanie Panama Lituanie Inde Thaïlande Paraguay Macédoine Indonésie Tunisie Pérou Moldavie Irak Turquie Porto Rico Monténégro Jordanie Ouganda République Dominicaine Pologne Kenya Vietnam Uruguay Roumanie Laos Zambie Venezuela Russie Serbie Ukraine Croissance interne des Marques Stratégiques Internationales Volumes S1 2020/21 Croissance interne du chiffre d'affaires S1

2020/21 Dont volumes Dont effet

mix-prix (en millions de caisses de 9 litres) Absolut 5.6 -12% -11% -1% Chivas Regal 2.1 -16% -20% 4% Ballantine's 4.2 -12% -5% -7% Ricard 2.3 -5% -4% -1% Jameson 4.7 3% 2% 1% Havana Club 2.4 -9% -2% -6% Malibu 2.5 26% 26% 0% Beefeater 1.6 -20% -20% 0% Martell 1.5 -3% -6% 3% The Glenlivet 0.7 2% 0% 2% Royal Salute 0.1 -28% -32% 5% Mumm 0.5 -5% -2% -3% Perrier-Jouët 0.2 -19% -17% -2% Marques Stratégiques Internationales 28.3 -6% -5% -1% Chiffre d’affaires par période et par Région Chiffre d'affaires

(en millions d'euros) Semestre 1 2019/20 Semestre 1 2020/21 Variation Croissance interne Effet périmètre Effet devises Amérique 1,461 26.7% 1,402 28.1% (59) -4% 22 2% 47 3% (128) -9% Asie / Reste du Monde 2,415 44.1% 2,127 42.7% (288) -12% (148) -6% 1 0% (140) -6% Europe 1,598 29.2% 1,456 29.2% (142) -9% (83) -5% (8) 0% (52) -3% Monde 5,474 100.0% 4,985 100.0% (489) -9% (209) -4% 40 1% (320) -6% Chiffre d'affaires

(en millions d'euros) Trimestre 2 2019/20 Trimestre 2 2020/21 Variation Croissance interne Effet périmètre Effet devises Amérique 788 26.3% 729 26.5% (59) -7% (10) -1% 27 3% (76) -10% Asie / Reste du Monde 1,299 43.4% 1,209 44.0% (90) -7% (11) -1% 0 0% (79) -6% Europe 904 30.2% 811 29.5% (93) -10% (50) -6% (5) -1% (37) -4% Monde 2,991 100.0% 2,750 100.0% (241) -8% (71) -2% 22 1% (192) -6% Chiffre d'affaires

(en millions d'euros) Trimestre 1 2019/20 Trimestre 1 2020/21 Variation Croissance interne Effet périmètre Effet devises Amérique 674 27.1% 673 30.1% (0) 0% 32 5% 20 3% (52) -8% Asie / Reste du Monde 1,116 44.9% 918 41.0% (198) -18% (138) -12% 1 0% (61) -5% Europe 694 27.9% 645 28.8% (49) -7% (32) -5% (2) 0% (14) -2% Monde 2,483 100.0% 2,236 100.0% (248) -10% (138) -6% 18 1% (128) -5% Note: Les Spiritueux en vrac sont alloués par Région en fonction du poids des Régions dans le Groupe Compte de résultat consolidé synthétique (En millions d’euros) S1 2019/20 S1 2020/21 Variation Chiffre d’affaires 5,474 4,985 -9% Marge brute après coûts logistiques 3,419 3,021 -12% Frais publi–promotionnels (842) (706) -16% Contribution après frais publi– promotionnels 2,577 2,315 -10% Frais de structure (789) (721) -9% Résultat opérationnel courant 1,788 1,595 -11% Résultat financier courant (164) (151) -8% Impôt sur les bénéfices courants (392) (337) -14% Résultat net des activités abandonnées, participations ne donnant pas le contrôle et quote-part du résultat net des entreprises associées (15) (20) 30% Résultat net courant part du Groupe 1,216 1,087 -11% Autres produits et charges opérationnels (152) (61) NA Résultat financier non courant (1) (103) NA Impôt sur les bénéfices non courants (31) 44 NA Résultat net part du Groupe 1,032 966 -6% Participations ne donnant pas le contrôle 14 18 26% Résultat net 1,046 984 -6% Résultat opérationnel courant par région Monde (en millions d'euros) S1 2019/20 S1 2020/21 Variation Croissance interne Effet périmètre Effet devises CA HDT 5,474 100.0% 4,985 100.0% (489) -9% (209) -4% 40 1% (320) -6% Marge brute après coûts logistiques 3,419 62.5% 3,021 60.6% (398) -12% (188) -5% 17 0% (227) -7% Frais publi-promotionnels (842) 15.4% (706) 14.2% 136 -16% 101 -12% (5) 1% 40 -5% Contribution après PP 2,577 47.1% 2,315 46.4% (261) -10% (87) -3% 12 0% (187) -7% Résultat opérationnel courant 1,788 32.7% 1,595 32.0% (193) -11% (42) -2% 4 0% (155) -9% Amérique (en millions d'euros) S1 2019/20 S1 2020/21 Variation Croissance interne Effet périmètre Effet devises CA HDT 1,461 100.0% 1,402 100.0% (59) -4% 22 2% 47 3% (128) -9% Marge brute après coûts logistiques 986 67.5% 909 64.8% (77) -8% 3 0% 22 2% (103) -10% Frais publi-promotionnels (285) 19.5% (250) 17.8% 35 -12% 18 -6% (4) 2% 21 -8% Contribution après PP 701 48.0% 659 47.0% (43) -6% 21 3% 18 3% (81) -12% Résultat opérationnel courant 486 33.3% 459 32.7% (27) -6% 27 5% 11 2% (65) -13% Asie / Reste du Monde (en millions d'euros) S1 2019/20 S1 2020/21 Variation Croissance interne Effet périmètre Effet devises CA HDT 2,415 100.0% 2,127 100.0% (288) -12% (148) -6% 1 0% (140) -6% Marge brute après coûts logistiques 1,442 59.7% 1,232 57.9% (211) -15% (120) -8% (3) 0% (87) -6% Frais publi-promotionnels (341) 14.1% (291) 13.7% 50 -15% 35 -10% 0 0% 15 -4% Contribution après PP 1,101 45.6% 940 44.2% (161) -15% (86) -8% (3) 0% (72) -7% Résultat opérationnel courant 833 34.5% 674 31.7% (159) -19% (95) -11% (4) 0% (60) -7% Europe (en millions d'euros) S1 2019/20 S1 2020/21 Variation Croissance interne Effet périmètre Effet devises CA HDT 1,598 100.0% 1,456 100.0% (142) -9% (83) -5% (8) 0% (52) -3% Marge brute après coûts logistiques 991 62.0% 881 60.5% (110) -11% (71) -7% (2) 0% (37) -4% Frais publi-promotionnels (216) 13.5% (164) 11.3% 52 -24% 49 -23% (1) 0% 3 -2% Contribution après PP 775 48.5% 717 49.2% (58) -7% (22) -3% (2) 0% (34) -4% Résultat opérationnel courant 468 29.3% 461 31.7% (7) -1% 26 5% (3) -1% (30) -6% Note: Les Spiritueux en vrac sont alloués par Région en fonction du poids des Régions dans le Groupe Effet devises Effet devises

Semestre 1 2020/21

(en millions d'euros) Evolution des taux moyens Sur le chiffre d'affaires Sur le ROC S1 2019/20 S1 2020/21 % Dollar américain USD 1.11 1.18 6.5% (79) (40) Rouble russe RUB 71.19 88.61 24.5% (33) (24) Livre turque TRL 6.36 8.94 40.5% (20) (20) Roupie indienne INR 78.59 87.48 11.3% (59) (18) Yuan chinois CNY 7.80 7.99 2.5% (17) (12) Livre sterling GBP 0.88 0.90 2.6% (5) 4 Autres devises (106) (46) Total (320) (155) Sensibilité du résultat et de la dette à la parité EUR/USD Impact estimé d’une appréciation de 1% de l’USD Impact sur le compte de résultat(1) M€ Résultat opérationnel courant +10 Frais financiers (2) Résultat courant avant impôts +9 Impact sur le bilan M€ Augmentation/(diminution) de la dette nette +38 (1) Effet année pleine Bilan Actif 30/06/2020 12/31/2020 (En millions d’euros) (En valeurs nettes) Actifs non courants Immobilisations incorporelles et goodwill 16,576 15,953 Immobilisations corporelles et autres actifs 3,699 3,867 Actifs d’impôt différé 1,678 1,578 Actifs non courants 21,953 21,398 Actifs courants Stocks et en-cours 6,167 6,139 dont en-cours de biens vieillis 5,084 5,135 dont en-cours de biens non vieillis 76 72 dont autres stocks 1,006 932 Créances clients (*) 906 1,829 dont créances d'exploitation 862 1,758 dont autres créances d'exploitation 44 70 Autres actifs courants 323 299 dont actifs courants d'exploitation 317 293 dont actifs courants d'immobilisation 6 5 Actif d’impôt exigible 142 133 Trésorerie, équivalents de trésorerie et dérivés courants 1,947 1,964 Actifs courants 9,485 10,363 Actifs destinés à être cédés 87 11 Total actifs 31,525 31,772 (*) après cessions de créances de : 513 750 Passif 30/06/2020 12/31/2020 (En millions d’euros) Capitaux propres Groupe 13,968 14,435 Participations ne donnant pas le contrôle 243 244 dont résultat tiers 21 18 Capitaux propres 14,211 14,679 Provisions non courantes et passifs d'impôt différé 3,511 3,424 Emprunts obligataires part non courante 8,599 8,680 Dettes locatives non courantes 433 409 Dettes financières et dérivés non courants 192 82 Total passifs non courants 12,735 12,595 Provisions courantes 222 187 Dettes fournisseurs 1,877 2,345 Autres passifs courants 1,016 753 dont passifs courants d'exploitation 633 704 dont passifs courants d'immobilisation et autres 383 49 Passif d’impôt exigible 232 349 Emprunts obligataires part courante 723 237 Dettes locatives courantes 88 103 Dettes financières et dérivés courants 404 523 Total passifs courants 4,563 4,497 Passifs destinés à être cédés 16 0 Total passifs 31,525 31,772 Analyse du besoin en fonds de roulement (En millions d'euros) Juin 2019 Décembre

2019 Juin 2020 Décembre

2020 S1 2019/20 variation de BFR* S1 2020/21 variation de BFR* En-cours de biens vieillis 4,788 5,047 5,084 5,135 123 67 Avances fournisseurs pour biens vieillis 12 13 19 10 1 (8) Dettes fournisseurs associées (105) (182) (108) (161) (77) (47) En-cours de biens vieillis nets des fournisseurs et des avances 4,695 4,878 4,995 4,984 47 11 Créances clients avant affacturage/titrisation 1,842 2,928 1,375 2,508 1,070 1,173 Avances clients (24) (17) (38) (18) 7 19 Autres actifs courants 338 340 343 354 (20) 27 Autres stocks 889 923 1,006 932 15 (62) En-cours de biens non vieillis 79 76 76 72 (3) (2) Dettes fournisseurs et autres (2,717) (2,951) (2,364) (2,870) (206) (554) Besoin Opérationnel en Fonds de Roulement Brut 405 1,299 398 978 864 601 Créances clients affacturées/titrisées (674) (827) (513) (750) (143) (246) Besoin Opérationnel en Fonds de Roulement Net (269) 472 (115) 227 721 355 Besoin en Fonds de Roulement 4,427 5,350 4,879 5,211 768 366 * aux taux de change moyens Dont variation courante 763 350 Dont variation non courante 5 16 Dette Nette (En millions d'euros) 30/06/2020 12/31/2020 Courant Non courant Total Courant Non courant Total Emprunts obligataires 723 8,599 9,322 237 8,680 8,917 Crédit syndiqué - - - - - - Billets de trésorerie 299 - 299 232 - 232 Autres emprunts et dettes financières 81 192 273 275 82 357 Autres passifs financiers 380 192 572 507 82 589 ENDETTEMENT FINANCIER BRUT 1,103 8,791 9,894 744 8,762 9,506 Instruments dérivés actifs en couverture de juste valeur (3) (40) (44) - (30) (30) Instruments dérivés passifs en couverture de juste valeur - - - - - - Instruments dérivés en couverture de juste valeur (3) (40) (44) - (30) (30) Instruments dérivés actifs en couverture d’investissement net - (13) (13) - (53) (53) Instruments dérivés passifs en couverture d’investissement net - - - - - - Instruments dérivés en couverture d’investissement net - (13) (13) - (53) (53) ENDETTEMENT FINANCIER APRES COUVERTURES 1,100 8,737 9,837 744 8,679 9,423 Trésorerie et équivalents de trésorerie (1,935) - (1,935) (1,955) - (1,955) ENDETTEMENT FINANCIER NET HORS DETTES LOCATIVES (835) 8,737 7,902 (1,212) 8,679 7,468 Dettes locatives 88 433 522 103 409 513 ENDETTEMENT FINANCIER NET (747) 9,171 8,424 (1,108) 9,089 7,980 Variation de la dette (En millions d'euros) 12/31/2019 12/31/2020 Résultat opérationnel 1,636 1,534 Dotations aux amortissements d'immobilisations 174 179 Variation nette des pertes de valeur sur goodwill et immobilisations corporelles et incorporelles 8 6 Variation nette des provisions 75 (31) Variations de juste valeur des dérivés commerciaux, actifs biologiques et investissements (3) (5) Résultat des cessions d'actifs (7) 2 Charges liées aux plans de stocks options 21 15 Capacité d'autofinancement avant intérêts financiers et impôts 1,903 1,699 Diminution / (augmentation) du besoin en fonds de roulement (768) (364) Intérêts financiers et impôts nets versés (401) (347) Acquisitions nettes d'immobilisations non financières et autres (164) (153) Free Cash Flow 570 835 dont Free Cash Flow courant 627 995 Acquisitions nettes d'immobilisations financières et d'activités et autres (540) (33) Dividendes et acomptes versés (843) (699) (Acquisition) / cession de titres d'auto-contrôle et autres (228) (25) Diminution / (augmentation) de l'endettement (avant effet devises) (1,041) 78 Incidence des écarts de conversion (36) 406 Effet non cash sur les dettes locatives (531) (40) Diminution / (augmentation) de l'endettement (après effet devises et effet non cash sur dettes locatives) (1,608) 443 Endettement net à l'ouverture de l'exercice (6,620) (8,424) Endettement net à la clôture de l'exercice (8,228) (7,980) Maturité de la dette au 31 décembre 2020 Mds € [Les graphiques manquants sont disponibles sur le document original et sur www.pernod-ricard.com] Solide position de liquidité de 5,3 Mds€ au 31 Décembre 2020, dont 3,4 Mds€ de lignes de crédit non tirées Dette brute après couvertures au 31 Décembre 2020 (hors dettes locatives) : 5% variable et 95% fixe

EUR à 58% et USD à 41% Maturité 20/21 incluant US$201m remboursés le 26 janvier 2021 Détail des emprunts obligataires au 31 décembre 2020 Devise Nominal Coupon Date d’émission Date d’échéance EUR 500 M€ 1,875% 9/28/2015 9/28/2023 1 500 M€ dont: 500 M€ 0.000% 10/24/2019 10/24/2023 500 M€ 0.500% 10/24/2027 500 M€ 0.875% 10/24/2031 650 M€ 2,125% 9/29/2014 9/27/2024 1 500 M€ dont: 4/1/2020 750 M€ 1.125% 4/7/2025 750 M€ 1.750% 4/8/2030 500 M€ dont: 4/27/2020 250 M€ 1.125% 4/7/2025 250 M€ 1.750% 4/8/2030 600 M€ 1,500% 5/17/2016 5/18/2026 USD 201 M$ Libor 6mois + marge 1/26/2016 1/26/2021 1 650 M$ dont : 1/12/2012 800 M$ 4,250% 7/15/2022 850 M$ 5,500% 1/15/2042 600 M$ 3,250% 6/8/2016 6/8/2026 2 000 M$ dont: 600 M$ 1.250% 10/1/2020 4/1/2028 900 M$ 1.625% 4/1/2031 500 M$ 2.750% 10/1/2050 Note: US$201m remboursés le 26 janvier 2021 Evolution du ratio Dette nette / EBITDA Taux de clôture Taux moyen(1) Taux EUR/USD: Juin 2019/20 -> December 2020/21 1,12 -> 1,23 1,11 -> 1,14 Ratio au 30/06/2020 3.2 3.2 EBITDA & cash génération de cash hors effets périmètre(2) et change 0.0 0.0 Effets périmètre(2) et change 0.1 0.2 Ratio au 31/12/2020 3.3 3,4 (3) (1) Taux moyen des douze derniers mois de la clôture (2) y compris l'impact de l'IFRS16 (3) Le ratio Dette nette / EBITDA du crédit syndiqué retraité de l'IFRS 16 est de 3,3 Bénéfice Par Action (BPA) après dilution (x 1 000) S1 2019/20 S1 2020/21 Nombre d’actions en circulation à la clôture 265,422 261,877 Nombre moyen d’actions pondéré (pro rata temporis) 265,422 262,315 Nombre moyen d’actions auto-détenues (pro rata temporis) (1,462) (1,654) Effet dilutif des stock options et actions de performance 1,303 816 Nombre d’actions pour le calcul du BPA après dilution 265,263 261,478 (M€) et (€/action) S1 2019/20 S1 2020/21 faciale △ Résultat net courant part du Groupe 1,216 1,087 -10.6% Résultat net courant part du Groupe par action dilué 4.58 4.16 -9.3% Prochaines communications Date1 Evènement 9 Mars 2021, 15:00 CET Conférence téléphonique Amérique du Nord 22 Avril 2021, 9:00 CET Chiffre d'Affaires T3 2020/21 25 Mai 2021, 15:00 CET Conférence téléphonique "Sustainability & Responsibility" 22 Juin 2021 Conférence téléphonique Asie 1. Ces dates sont indicatives et susceptibles de changer 1 ROC: Résultat Opérationnel Courant

2 Cash Flow opérationnel courant / ROC

3 Basé sur un taux moyen EUR/USD : 1,14 sur l’année calendaire 2020 Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210210006043/fr/

