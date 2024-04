Regulatory News:

Pernod Ricard (Paris:RI):

Communiqué - Paris, 22 avril 2024

Sainte Marguerite en Provence, Cru Classé des Côtes-de-Provence, annonce son projet d’acquisition du domaine Aux Terres de Ravel et de ses 280 hectares de vignes.

Propriété de la famille Fayard et de Pernod Ricard, le Château Sainte Marguerite s’étendra dorénavant sur plus de 500 hectares parmi les plus remarquables de l’AOC Côtes-de-Provence afin de poursuivre notamment le développement de ses cuvées Super Premium et Ultra Premium, Symphonie, Fantastique et Marguerite en Provence.

Ce projet d’acquisition prévoit la cession de 20 hectares à plusieurs jeunes viticulteurs locaux dans le cadre d’un accompagnement de la Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural (SAFER).

Pour Olivier Fayard, gérant et membre de la famille fondatrice du vignoble Sainte Marguerite, « Ce projet doit permettre d’accompagner notre développement en France et à l’international. Nous sommes très heureux que cette démarche puisse profiter également à de jeunes viticulteurs ».

Frédéric Ravel, représentant de la famille Ravel, poursuit : « Nous nous réjouissons que cet héritage familial puisse rejoindre Sainte Marguerite en Provence dont nous partageons les valeurs et qui saura continuer à développer le domaine dans l’esprit qui a prévalu jusqu’à ce jour ».

La réalisation de l’opération devrait intervenir dans le courant de l’été.

