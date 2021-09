Pernod Ricard : accord pour racheter The Whisky Exchange

Pernod Ricard annonce la signature d'un accord portant sur l'acquisition de The Whisky Exchange, un leader de la vente de spiritueux en ligne créé au Royaume-Uni en 1999, fort d'un catalogue de quelques 10.000 produits.



La société, qui compte plusieurs magasins à Londres, est aussi présente dans les circuits de distribution on-trade, les ventes privées et les enchères en ligne de spiritueux rares, deux activités en plein essor avec lesquelles des synergies pourront être développées.



The Whisky Exchange poursuivra ses activités avec ses équipes et structures actuelles, sous la direction de Sukhinder et Rajbir Singh, ses fondateurs et co-directeurs généraux. La finalisation de l'opération reste soumise aux conditions habituelles.



