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PERNOD RICARD

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Pernod Ricard : affiche un chiffre d'affaires consolidé annuel de 8,82 mds d'euros

01/09/2021 | 07:20
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1er septembre (Reuters) - PERNOD RICARD

* CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDÉ ANNUEL EUR 8,82 MDS VERSUS EUR 8,45 MDS IL Y A UN AN

* RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT CONSOLIDÉ ANNUEL EUR 2,42 MDS VERSUS EUR 2,26 MDS IL Y A UN AN

* RÉSULTAT NET PART DU GROUPE CONSOLIDÉ ANNUEL EUR 1,31 MDS VERSUS EUR 329 MLNS IL Y A UN AN

* FREE CASH FLOW COURANT À FIN JUIN EUR 1,75 MD VERSUS EUR 1,00 MD IL Y A UN AN

* ENDETTEMENT FINANCIER NET À FIN JUIN EUR 7,45 MDS VERSUS EUR 8,42 MDS IL Y A UN AN

* PRÉSENTATION STRATÉGIQUE DÉTAILLÉE AURA LIEU LORS DUN CAPITAL MARKET DAY AU COURS DE LEXERCICE2021/22

* ANTICIPONS LA POURSUITE DUN BON DYNAMISME DES VENTES EN 2021/22, AVEC NOTAMMENT UN TRÈS BON T1-PDG

* UN DIVIDENDE DE 3,12 SERA PROPOSÉ AU VOTE DE LASSEMBLÉE GÉNÉRALE LE 10 NOV 2021

* LE PROGRAMME DE RACHAT DACTIONS (SOLDE DE C. 0,5MD) REPRENDRA AU COURS DE LEXERCICE 2021/22 Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)


© Reuters 2021
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CA 2021 8 757 M 10 338 M -
Résultat net 2021 1 417 M 1 672 M -
Dette nette 2021 7 593 M 8 964 M -
PER 2021 33,0x
Rendement 2021 1,62%
Capitalisation 46 415 M 54 786 M -
VE / CA 2021 6,17x
VE / CA 2022 5,65x
Nbr Employés 18 776
Flottant 76,1%
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Pernod Ricard : Graphique analyse technique Pernod Ricard | Zone bourse
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Consensus
Vente
Achat
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Dernier Cours de Cloture 177,95 €
Objectif de cours Moyen 191,39 €
Ecart / Objectif Moyen 7,55%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Alexandre Ricard Chairman & Chief Executive Officer
Hélène de Tissot Director-Finance & Operations
Frèdèric Andrè Director-Information Technology Governance
Anne-Marie Poliquin General Counsel & Compliance Officer
Wolfgang Colberg Independent Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
PERNOD RICARD13.49%54 786
DIAGEO PLC21.18%111 971
BROWN-FORMAN CORPORATION-11.66%33 067
THAI BEVERAGE PUBLIC COMPANY LIMITED-7.48%12 891
RÉMY COINTREAU8.67%9 754
EMPERADOR INC.64.36%5 005