Pernod Ricard : affiche un chiffre d'affaires consolidé annuel de 8,82 mds d'euros

1er septembre (Reuters) - PERNOD RICARD
* CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDÉ ANNUEL EUR 8,82 MDS VERSUS
EUR 8,45
MDS IL Y A UN AN
* RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT CONSOLIDÉ ANNUEL EUR 2,42
MDS
VERSUS EUR 2,26 MDS IL Y A UN AN
* RÉSULTAT NET PART DU GROUPE CONSOLIDÉ ANNUEL EUR 1,31 MDS
VERSUS
EUR 329 MLNS IL Y A UN AN
* FREE CASH FLOW COURANT À FIN JUIN EUR 1,75 MD VERSUS EUR
1,00 MD
IL Y A UN AN
* ENDETTEMENT FINANCIER NET À FIN JUIN EUR 7,45 MDS VERSUS
EUR
8,42 MDS IL Y A UN AN
* PRÉSENTATION STRATÉGIQUE DÉTAILLÉE AURA LIEU LORS DUN
CAPITAL
MARKET DAY AU COURS DE LEXERCICE2021/22
* ANTICIPONS LA POURSUITE DUN BON DYNAMISME DES VENTES EN
2021/22, AVEC NOTAMMENT UN TRÈS BON T1-PDG
* UN DIVIDENDE DE 3,12 SERA PROPOSÉ AU VOTE DE LASSEMBLÉE
GÉNÉRALE LE 10 NOV 2021
* LE PROGRAMME DE RACHAT DACTIONS (SOLDE DE C. 0,5MD)
REPRENDRA
AU COURS DE LEXERCICE 2021/22
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(Gdansk Newsroom)