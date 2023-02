Pernod Ricard affiche une forte croissance au S1, confiant dans ses objectifs

PARIS (Reuters) - Le groupe de vins et spiritueux Pernod Ricard a confirmé jeudi s'attendre à une forte croissance de ses ventes sur l'année en raison, notamment, de nouvelles hausses de prix en Chine et aux États-Unis pour compenser les coûts élevés de l'énergie, du verre et des emballage.

Le propriétaire du cognac Martell, du champagne Mumm ou encore de la vodka Absolut a fait état d'un chiffre d'affaires pour son premier semestre 2022-2023 à 7,12 milliards d'euros, soit une croissance interne (hors variations des taux de change et changements de périmètre) de 12%.

Selon un consensus cité par les analystes, ces derniers tablaient sur une croissance interne à 8,2% sur la période.

Le titre Pernod Ricard prenait 4,99% à 198,80 euros à 10h00 GMT à la Bourse de Paris, parmi les plus fortes hausses du CAC 40, qui gagnait alors 0,91%.

La hausse des prix de 10% appliquée par Pernod Ricard au cours du semestre a permis "de maintenir nos marges dans un contexte inflationniste", a déclaré dans un communiqué le président-directeur général du groupe, Alexandre Ricard.

Alexandre Ricard a par ailleurs précisé lors d'une conférence téléphonique avec les analystes qu'il ne serait pas surpris de terminer l'année fiscale avec une hausse des prix d'environ 9% ("high single digit").

"Il est très important de protéger nos marges dans un environnement fortement inflationniste", a-t-il dit.

Cette hausse des prix a été saluée par les analystes de Credit Suisse qui y voient "un bon signe dans un environnement inflationniste".

En terme de perspectives annuelles, Pernod Ricard, qui avait dit au premier trimestre viser une croissance dynamique sur l'exercice, a réitéré son objectif d'une croissance forte et diversifiée du chiffre d'affaires, malgré un environnement qui se normalise.

Les ventes en Asie et dans le reste du monde on augmenté de 18% sur le semestre et le propriétaire du cognac Martell, du champagne Mumm ou encore de la vodka Absolut estime que les perspectives en Chine incitent à l'optimisme avec la levée des restrictions contre le COVID-19.

En Chine, les ventes du premier semestre ont augmenté de 4%, marquées par une forte demande pour le cognac Martell au premier trimestre pendant la fête de la Mi-automne, mais des ventes faibles lors du deuxième en raison des restrictions contre le COVID-19.

La demande a été faible pendant les festivités cruciales du Nouvel An chinois en janvier en raison des restrictions sanitaires, a confirmé le PDG, mais le groupe se dit confiant quant aux perspectives dans le pays avec l'abandon de la politique zéro COVID.

(Reportage Dominique Vidalon, rédigé par Kate Entringer, édité par Jean-Michel Bélot et Blandine Hénault)