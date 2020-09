Pernod Ricard : anticipe un contexte difficile en 2020-21, notamment dans les aéroports

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le numéro deux mondial des vins et spiritueux Pernod Ricard a indiqué mercredi s'attendre à un environnement volatil et incertain tout au long de l'exercice qui s'achèvera fin juin 2021, après avoir subi un repli inédit de ses ventes au quatrième trimestre du millésime 2019-2020, marqué par la crise sanitaire du coronavirus.

"Pour l'exercice 2020-2021, Pernod Ricard anticipe un environnement qui restera volatil et incertain, en particulier en raison du contexte sanitaire et de ses conséquences potentielles sur les moments de convivialité, ainsi qu'un environnement économique difficile", a commenté Alexandre Ricard, le PDG du groupe, cité dans un communiqué. "Nous attendons un ralentissement durable pour le Travel Retail, mais une bonne résilience du Off-trade aux Etats-Unis et en Europe, ainsi qu'une reprise progressive en Chine, en Inde et pour le On-trade dans le monde", a ajouté le dirigeant.

Sur la période d'avril à juin, marquée par la fermeture de nombreux points de vente, notamment dans les aéroports (Travel Retail), en raison de la pandémie de Covid-19, le groupe a vu ses ventes plonger de 37,9% sur un an, après une baisse de 13,3% lors du trimestre précédent. Les ventes du dernier trimestre se sont établies à 1,24 milliard d'euros contre 2 milliards d'euros à la même période de l'exercice précédent.

Sur l'ensemble de l'exercice 2019-2020, le chiffre d'affaires du propriétaire du whisky Jameson, de la vodka Absolut et du cognac Martell s'est contracté de 8%, à 8,45 milliards d'euros. A périmètre et taux de change constants, le chiffre d'affaires a reculé de 9,5%, contre une croissance de 6% enregistrée en 2018-2019, du fait d'une baisse de 14% des ventes dans la région Asie/Reste du monde. En données internes, les revenus de Pernod Ricard ont reflué de 6% en Europe comme en Amérique au cours du dernier exercice.

Le résultat opérationnel courant (ROC) de l'exercice 2019-2020 s'est inscrit à 2,26 milliards d'euros, en baisse de 12,4% en données publiées et de 13,7% à taux de change et périmètre constants. Mais cet indicateur s'avère légèrement supérieur aux prévisions des dirigeants et des analystes. Pernod Ricard avait indiqué fin juillet qu'il anticipait une baisse de 15% environ de son ROC, sur une base organique. Selon le consensus établi par Factset, les analystes attendaient en moyenne pour l'exercice écoulé un résultat opérationnel de 2,21 milliards d'euros.

Le résultat net s'est établi à 329 millions d'euros en 2019-2020, contre 1,46 milliard un an plus tôt, en raison des dépréciations d'actifs, évaluées à 1 milliard d'euros, déclenchées par la pandémie de coronavirus et affectant principalement la marque de vodka Absolut.

La crise sanitaire a également eu pour effet de réduire les flux de trésorerie disponible dits "courants", qui sont ressortis à 1 milliard d'euros au cours du dernier exercice, contre 1,48 milliard d'euros lors du précédent. Entre fin juin 2019 et fin juin 2020, la dette nette, également alourdie par les acquisitions et le programme de rachat d'actions, a augmenté de 27,3%, à 8,42 milliards d'euros. Sur la même période, le ratio dette nette sur excédent brut d'exploitation s'est tendu, passant de 2,3 à 3,2.

Le conseil d'administration compte proposer lors de l'assemblée générale du 27 novembre le versement d'un dividende de 2,66 euros par action au titre de l'exercice écoulé, contre 3,12 euros un an plus tôt.

