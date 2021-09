Pernod Ricard : devient la première entreprise à soutenir la nouvelle initiative de l'UICN pour une agriculture durable, baptisée « Agriculture and Land Health Initiative »

C'est à l'occasion du CEO Summit, en présence du Président de la République Emmanuel Macron, de Christine Lagarde, Présidente de la Banque Centrale Européenne, et de Bruno Oberle, Directeur Général de l'UICN, qu'Alexandre Ricard, Président-Directeur Général de Pernod Ricard, a annoncé la signature d'un nouveau partenariat avec l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). Pernod Ricard devient ainsi la première entreprise partenaire du programme « Agriculture and Land Health Initiative » (initiative pour l'agriculture et la santé de la terre) de l'UICN. Cette annonce intervient alors que le Congrès mondial de la nature, organisé par l'UICN, se tient pour la première fois à Marseille, du 3 au 11 septembre 2021.

Cette initiative a pour ambition de construire une vision commune grâce à une plateforme d'échanges associant, autour de projets concrets, acteurs publics et privés, qu'il s'agisse de gouvernements, d'ONG, d'entreprises, de scientifiques et d'experts, partageant un seul et même objectif : susciter des engagements visant à accélérer la mise en place d'actions en matière d'agriculture durable. Ces parties prenantes participeront également à la promotion et à la mise en exergue des bénéfices scientifiques et économiques de l'agriculture durable, encourageant les décideurs à adopter plus largement cette démarche.



Pour Pernod Ricard, ce partenariat s'inscrit d'abord dans la suite logique de son engagement historique en faveur de l'environnement. Il y a déjà 55 ans, son fondateur, Paul Ricard, créait en 1966 l'Institut Océanographique Paul Ricard, en réponse à la pollution de la mer Méditerranée. Véritable observatoire des Océans, il œuvre, aujourd'hui encore, à la protection des écosystèmes marins, conjuguant recherches scientifiques et actions de sensibilisation.

Les marques emblématiques de Pernod Ricard tirent chacune leur caractère des ingrédients naturels (blé, orge, agave, canne à sucre, raisin) et des terroirs au sein desquels ils sont cultivés. Dans le cadre de sa feuille de route RSE à horizon 2030, 'Good Times from a Good Place' (Préserver pour partager), le Groupe s'engage à préserver ces terroirs et leur biodiversité, tout en répondant aux enjeux liés au changement climatique, afin de pérenniser ses approvisionnements en ingrédients de qualité. Pour ce faire, Pernod Ricard collabore avec agriculteurs, fournisseurs et autres partenaires pour mettre en place des pratiques d'agriculture durable ou régénératrice et des programmes de protection de la biodiversité, comme dans les vignobles de Cognac et de Champagne, ou encore en Inde, en Nouvelle-Zélande ou en Irlande.



En devenant la première entreprise à rejoindre cette nouvelle initiative internationale, Pernod Ricard s'engage à accélérer la transition vers une agriculture durable, seule à même de lutter contre le changement climatique et le déclin de la biodiversité. Cette initiative réunira de multiples parties prenantes, porteuses d'engagements ambitieux en matière d'agriculture durable, de partage des bonnes pratiques et de suivi de leur impact collectif.

« Tous nos produits sont étroitement liés à la nature : ils tirent leur caractère, leur identité, leur qualité même des terroirs où ils grandissent. La biodiversité est un élément essentiel à l'équilibre de ces écosystèmes. La chérir, la protéger, la préserver, pour transmettre intacts ces terroirs aux générations futures, n'est donc pas seulement une obligation morale et citoyenne, mais aussi un impératif de pérennité économique pour notre Groupe. C'est pourquoi nous sommes honorés et fiers de pouvoir intervenir plus activement au côté de l'UICN pour démontrer l'importance d'une agriculture plus respectueuse de la terre et des écosystèmes », a déclaré Alexandre Ricard, Président-Directeur Général de Pernod Ricard.

A propos de Pernod Ricard

Pernod Ricard est le No 2 mondial des Vins et Spiritueux, avec un chiffre d'affaires consolidé de 8 824 millions d'euros lors de l'exercice 2021. Né en 1975 du rapprochement de Ricard et Pernod, le Groupe s'est développé tant par croissance interne que par acquisitions : Seagram (2001), Allied Domecq (2005) et Vin&Sprit (2008). Pernod Ricard, qui possède 16 marques dans le top 100 des marques de spiritueux, dispose de l'un des portefeuilles les plus prestigieux du secteur avec notamment la vodka Absolut, le pastis Ricard, les Scotch Whiskies Ballantine's, Chivas Regal, Royal Salute et The Glenlivet, l'Irish Whiskey Jameson, le cognac Martell, le rhum Havana Club, le gin Beefeater, la liqueur Malibu, les champagnes Mumm et Perrier-Jouët ainsi que les vins Jacob's Creek, Brancott Estate, Campo Viejo et Kenwood. Les marques de Pernod Ricard sont distribuées dans plus de 160 marchés dont 73 par ses propres forces de vente. L'organisation décentralisée du groupe permet à ses 18 500 employés d'agir en tant que véritables ambassadeurs de sa vision de « Créateurs de Convivialité ». Réaffirmée par son plan stratégique « Transform and Accelerate » déployé en 2018, la stratégie de Pernod Ricard se concentre sur les investissements à long terme et une croissance profitable pour tous ses actionnaires. Le groupe reste fidèle à ses trois valeurs fondatrices : l'esprit entrepreneur, la confiance mutuelle et l'éthique, comme illustré par notre feuille de route à 2030 Sustainability & Responsibility, « nous préservons pour partager » en accord avec les Objectifs de Développement Durable des Nations Unies. En reconnaissance de son engagement constant en faveur du développement durable et la consommation responsable, Pernod Ricard a reçu la médaille d'or d'Ecovadis. Pernod Ricard est également une entreprise membre du LEAD Global Compact des Nations Unies. Pernod Ricard est coté sur Euronext (Mnémo : RI ; Code ISIN : FR0000120693) et fait partie des indices CAC 40 et Eurostoxx 50.

