Pernod Ricard : fait mieux que prévu au troisième trimestre

Pernod Ricard (-1,38% à 192,80 euros) a fait mieux que prévu lors du troisième trimestre de son exercice 2021-2022. Le deuxième groupe mondial de spiritueux a ainsi réalisé un chiffre d’affaires de 2,45 milliards d’euros sur la période, en croissance interne de 20% sur un an. C’est bien mieux que ce qu’anticipait le consensus (+14,3%).



" Notre croissance du troisième trimestre a été très forte et s'inscrit dans la continuité de la performance d'ensemble du premier semestre, toutes nos régions et nos marchés Must-Win affichant une très forte croissance ", a commenté Alexandre Ricard, le PDG.



Sur les 9 premiers mois de son exercice décalé, Pernod Ricard a enregistré un chiffre d'affaires de 8,41 milliards d'euros, en croissance interne de 18%.



Du côté des perspectives, Pernod Ricard prévoit un quatrième trimestre moins dynamique, impacté par les perturbations liées au Covid en Chine, la normalisation de l'effet de phasage aux États-Unis et les suites du conflit en Ukraine.



Dans l'ensemble, il table pour l'exercice 2021-2022 sur une forte dynamique des ventes dans toutes les régions, avec un rebond du On-trade, la résilience du Off-trade et la reprise progressive du Travel Retail.



Cela se devrait se traduire par une croissance organique du résultat opérationnel courant d'environ +17% (consensus : 16,9%) sur l'ensemble de l'exercice et une amélioration de la marge opérationnelle.



En première approche, Jefferies a confirmé sa recommandation d'Achat et son objectif de cours de 220 euros. Le broker salue la forte reprise au troisième trimestre et juge la guidance raisonnable.