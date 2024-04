Regulatory News:

Communiqué de Presse – Paris, 4 Avril 2024

Pernod Ricard (Paris:RI) se classe au 1er rang européen et au 4e rang mondial des sociétés de produits de grande consommation pour l’internalisation des compétences data et l’intelligence artificielle (IA), selon le Data & AI Human Capital Report 2024 réalisé par AlixPartners et Darwin X.

L’étude, qui porte sur les 65 plus grandes sociétés mondiales du secteur, évalue la part des effectifs internes dédiés aux métiers des data et de l'intelligence artificielle, à l’aide d'une technologie de collecte et de traitement de données développée par Darwin X.

Pour la première édition de ce rapport, Pernod Ricard enregistre un score de 54, se classant au 4e rang mondial derrière les Américains Nike, General Mills et Procter & Gamble, et s’imposant comme le leader mondial du secteur des boissons, et comme le numéro un en France et en Europe, tous secteurs confondus. Ces résultats témoignent de la priorité stratégique accordée à l’utilisation des data à grande échelle chez Pernod Ricard et révèle sa position d’entreprise pionnière en matière d’IA appliquée au business.

Comme l’explique Pierre-Yves Calloc’h, Chief Digital Officer chez Pernod Ricard, « en 2020, nous avons lancé un vaste programme Data et AI pour accélérer notre business. Nous avons alors décidé d'internaliser l'expertise afin d'avoir des algorithmes totalement adaptés à nos spécificités, de maîtriser complètement les recommandations générées et booster la confiance des utilisateurs internes.

« En moins de trois ans, nous avons constitué une équipe d'experts qui nous permet aujourd'hui d'être autonomes, performants et efficaces sur l'ensemble de la chaîne de valeur Data et AI. Notre choix se révèle d'autant plus judicieux aujourd’hui, avec l’avènement de cette nouvelle ère de l’intelligence artificielle. Chez Pernod Ricard, nous sommes convaincus que l’IA est un amplificateur de nos activités et que, bien utilisée, ses bénéfices sont au service de nos équipes, de notre business et de nos partenaires. ».

