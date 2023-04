Pernod Ricard n'obtiendrait pas le renouvellement de sa licence en Inde

Pernod Ricard signe la plus forte baisse du CAC 40. Son titre recule de 1,56% à 208,20 euros. New Delhi a rejeté une demande du fabricant de vins et spiritueux pour le renouvellement d'une licence l'autorisant à vendre des boissons alcoolisées, citant les enquêtes en cours dans le pays contre le groupe, en difficultés sur ce marché crucial. Reuters a pu consulter l'ordonnance du 13 avril émise par les autorités de la ville. Celle-ci indique que la décision a été prise après examen de la demande de licence de Pernod Ricard et avoir reçu de " nombreux documents " d'organismes d'enquête en Inde.



Selon l'agence de presse, " une enquête fédérale est menée contre le groupe français sur des soupçons de violations de la politique du gouvernement de Delhi en matière de lutte contre la consommation d'alcool ".



Début avril, Reuters annonçait que " Pernod Ricard faisait face à des " pertes massives " pour son activité en Inde en raison de l'indisponibilité de ses marques de spiritueux dans la capitale New Delhi depuis six mois liées à un problème de licence, selon des documents et des sources ".



Sans l'obtention de cette licence, le groupe ne peut pas vendre ses produits dans les bars et magasins de spiritueux dans la capitale indienne.