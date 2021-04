Pernod Ricard : FY21 Chiffre D'affaires 3ème Trimestre

EXCELLENT T3 EN HAUSSE DE +19%, MARQUANT LE RETOUR A LA CROISSANCE SUR LES 9 PREMIERS MOIS DE 2020/21 : +2% (-4% EN FACIAL)

ACOMPTE SUR DIVIDENDE DE 1,33€ PAR ACTION MIS EN PAIEMENT LE 9 JUILLET 2021

OBJECTIF 2020/21 :

CROISSANCE INTERNE DU RESULTAT OPERATIONNEL COURANT D'ENVIRON +10%

Chiffre d'affaires 9 mois

Le chiffre d'affaires pour les 9 premiers mois de l'exercice 2020/21 s'élève à 6 941 M€, en croissance interne de +1,7% :

Dynamisme des marchés domestiques Must-Win, avec la poursuite d'une croissance midsingle-digit aux Etats-Unis, la Chine en hausse de +34% sur les 9 premiers mois de l'exercice, et le retour d'une croissance à deux chiffres en Inde au T3

avec la poursuite d'une croissance midsingle-digit aux Etats-Unis, la Chine en hausse de +34% sur les 9 premiers mois de l'exercice, et le retour d'une croissance à deux chiffres en Inde au T3 Europe (1) : poursuite d'une forte résilience , grâce en particulier au Scotch et aux Marques Specialty, malgré les restrictions liées à la Covid-19

, grâce en particulier au Scotch et aux Marques Specialty, malgré les restrictions liées à la Covid-19 Travel Retail : base de comparaison qui devient plus favorable, mais activité encore très limitée, avec un trafic passagers restreint

Par catégorie :

Marques Stratégiques Internationales +1%, %, avec un retour à la croissance, tirée par Martell, Malibu, Jameson et The Glenlivet. Absolut et les Blended Scotch sont toujours en déclin, impactés par l'exposition au Travel Retail

%, avec un retour à la croissance, tirée par Martell, Malibu, Jameson et The Glenlivet. Absolut et les Blended Scotch sont toujours en déclin, impactés par l'exposition au Travel Retail Marques Stratégiques Locales désormais stables, grâce à une croissance à deux chiffres de Kahlua, Passport et Ramazzotti

grâce à une croissance à deux chiffres de Kahlua, Passport et Ramazzotti Marques Specialty +22%, avec la poursuite du fort dynamisme de Lillet, Malfy et Aberlour en Europe de l'Ouest, de la Tequila et des Whiskeys américains aux Etats-Unis

avec la poursuite du fort dynamisme de Lillet, Malfy et Aberlour en Europe de l'Ouest, de la Tequila et des Whiskeys américains aux Etats-Unis Vins Stratégiques +2%, en solide croissance, grâce en particulier au dynamisme du Off-Trade au Royaume-Uni et au Canada

Le chiffre d'affaires 9M 2020/21 est en décroissance faciale de -3,7% avec un effet devise défavorable principalement dû à l'appréciation de l'Euro par rapport au Dollar américain et aux devises émergentes. Pour l'ensemble de l'exercice 2020/21, un impact devise significatif d'environ -250 M€2 est attendu sur le Résultat Opérationnel Courant. (2).

Le chiffre d'affaires pour le T3 de l'exercice 2020/21 s'élève à 1 955 M€, en croissance interne de +19,1%, (+12,6% en facial).

Dividende

Un acompte sur dividende de 1,33 € par actionn sera détaché le 7 juillet 2021 et mis en paiement le 9 juillet 2021. Le montant du dividende final sera soumis au vote des actionnaires réunis en Assemblée Générale le 10 novembre 2021.

Alexandre Ricard, Président-Directeur Général, déclare :

'Notre troisième trimestre a été excellent et marque le retour à la croissance interne du chiffre d'affaires sur les 9 premiers mois de l'exercice. Cette performance confirme la solidité de notre modèle, le fort dynamisme de nos marchés domestiques Must-Win et notre résilience face à la crise.

Dans un environnement toujours volatil et incertain, compte tenu de l'information actuellement disponible concernant la pandémie, nous poursuivons la mise en œuvre de notre stratégie, tout en assurant une gestion active des ressources, notamment en réinvestissant fortement lorsque l'efficacité le justifie. Nous attendons une accélération de notre chiffre d'affaires au T4 et anticipons en conséquence une croissance interne du Résultat Opérationnel Courant d'environ +10% pour l'exercice 2020/21.'

Toutes les données de croissance indiquées dans ce communiqué font référence à la croissance interne, sauf mention contraire. Les chiffres peuvent faire l'objet d'arrondis.

(1) Hors Travel Retail

(2) Sur la base des taux de change projetés au 14 avril 2021, notamment un taux EUR/USD de 1,19

Définitions et rapprochement des indicateurs alternatifs de performance avec les indicateurs IFRS

Le processus de gestion de Pernod Ricard repose sur les indicateurs alternatifs de performance suivants, choisis pour la planification et le reporting. La direction du Groupe estime que ces indicateurs fournissent des renseignements supplémentaires utiles pour les utilisateurs des états financiers pour comprendre la performance du Groupe. Ces indicateurs alternatifs de performance doivent être considérés comme complémentaires des indicateurs IFRS et des mouvements qui en découlent.

Croissance interne

La croissance interne est calculée en excluant les impacts des variations des taux de change ainsi que des acquisitions et cessions.

L'impact des taux de change est calculé en convertissant les résultats de l'exercice en cours aux taux de change de l'exercice précédent.

Pour les acquisitions de l'exercice en cours, les résultats post-acquisition sont exclus des calculs de croissance interne. Pour les acquisitions de l'exercice précédent, les résultats post-acquisition sont inclus sur l'exercice précédent, mais sont inclus dans le calcul de la croissance organique sur l'exercice en cours seulement à partir de la date anniversaire d'acquisition. Lorsqu'une activité, une marque, un droit de distribution de marque ou un accord de marque d'agence a été cédé ou résilié, sur l'exercice précédent, le Groupe, pour le calcul de la croissance interne, exclut les résultats de cette activité sur l'exercice précédent. Pour les cessions ou résiliations de l'exercice en cours, le Groupe exclut les résultats de cette activité sur l'exercice précédent à partir de la date de cession ou résiliation.

Cet indicateur permet de se concentrer sur la performance du Groupe commune aux deux exercices, performance que le management local est plus directement en mesure d'influencer.

A propos de Pernod Ricard

Pernod Ricard est le n° 2 mondial des Vins et Spiritueux, avec un chiffre d'affaires consolidé de 8 448 millions d'euros en FY20. Né en 1975 du rapprochement de Ricard et Pernod, le Groupe s'est développé tant par croissance interne que par acquisitions : Seagram (2001), Allied Domecq (2005) et Vin&Sprit (2008). Pernod Ricard, qui possède 16 marques dans le top 100 des marques de spiritueux, dispose de l'un des portefeuilles les plus prestigieux du secteur avec notamment la vodka Absolut, le pastis Ricard, les Scotch Whiskies Ballantine's, Chivas Regal, Royal Salute et The Glenlivet, l'Irish Whiskey Jameson, le cognac Martell, le rhum Havana Club, le gin Beefeater, la liqueur Malibu, les champagnes Mumm et PerrierJouët ainsi que les vins Jacob's Creek, Brancott Estate, Campo Viejo et Kenwood. Les marques de Pernod Ricard sont distribuées dans plus de 160 marchés dont 73 par ses propres forces de vente. L'organisation décentralisée du groupe permet à ses 19 000 employés d'agir en tant qu'ambassadeurs de sa vision de « Créateurs de Convivialité ». Réaffirmée par son plan stratégique « Transform and Accelerate » déployé en 2018, la stratégie de Pernod Ricard se concentre sur les investissements à long terme et une croissance profitable pour toutes ses parties prenantes. Le groupe reste fidèle à ses trois valeurs fondatrices : l'esprit entrepreneur, la confiance mutuelle et l'éthique, comme illustré par notre feuille de route à 2030 Sustainability & Responsibility, « nous préservons pour partager » en accord avec les Objectifs de Développement Durable des Nations Unies. En reconnaissance de son engagement constant en faveur du développement durable et la consommation responsable, Pernod Ricard a reçu la médaille d'or d'Ecovadis. Pernod Ricard est également une entreprise membre du LEAD Global Compact des Nations Unies. Pernod Ricard est coté sur Euronext (Mnémo : RI ; Code ISIN : FR0000120693) et fait partie desindices CAC 40 et EuroStoxx 50.

