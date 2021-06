PARIS, 15 juin (Reuters) - La Fédération française des exportateurs de vins et spiritueux (FEVS) a salué mardi la décision de l'Union européenne et des Etats-Unis de suspendre pour cinq ans leurs droits de douane punitifs en lien avec le litige sur l'aéronautique et a dit attendre désormais un règlement définitif. (Bertrand Boucey et Jean Terzian, édité par Sophie Louet)