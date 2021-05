Pernod Ricard : Mecene de la Saison Africa2020

Pernod Ricard est heureux de soutenir la saison Africa2020, fidèle à la vocation de mécène transmise par son fondateur Paul Ricard. Le soutien à la création artistique et l'ouverture au plus grand nombre sont au cœur du mécénat culturel du Groupe et de ses valeurs de dialogue et de partage.

Projet panafricain et pluridisciplinaire hors normes avec plus de 100 événements prévus en France, la saison Africa2020 a pour objectif de mieux faire connaître l'Afrique contemporaine. Elle présente les points de vue de la société civile africaine dans les domaines des arts, des sciences, des technologies, de l'entrepreneuriat et de l'économie. Initialement prévue de juin à décembre 2020 et reportée en raison de la pandémie, la Saison Africa2020 se tiendra durant l'année 2021.

Parmi les évènements qui rythmeront cette « Saison », la Fondation d'entreprise Pernod Ricard et les centres culturels Montévidéo et La Cômerie accueilleront Les Ateliers SAHMS à Marseille, du 13 mai au 23 juillet 2021. Fondés en 2012 à Brazzaville (République du Congo) par la plasticienne Bill Kouelany, ces ateliers accueillent artistes et écrivains. Lors d'une exposition intitulée « Réinventer le monde… à l'aube des traversées », ils présenteront les œuvres d'une vingtaine de peintres, photographes et sculpteurs d'Afrique Centrale.

L'identité visuelle de la Saison Africa2020 a été signée par le photographe portraitiste Omar Victor Diop, choisi par Pernod Ricard en 2016 pour réaliser sa campagne artistique annuelle et exposé ensuite au salon international de la photographie Paris Photo. Deux événements qui ont marqué un tournant dans la carrière de cet artiste devenu emblématique du continent africain.

Depuis plusieurs années, Pernod Ricard a fait de l'Afrique sa nouvelle frontière. Le Groupe a accéléré ses investissements de long terme sur le continent avec l'ouverture de nouvelles filiales, notamment au Nigeria, au Mozambique, en Angola ou au Kenya.

Pernod Ricard Contacts

Emmanuel Vouin / Head of External Engagement +33 (0) 1 70 93 16 34

Antonia Scintilla / Group Philanthropy Manager +33 (0) 1 70 93 16 32