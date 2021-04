Pernod Ricard : croissance de +19,1% du CA au 3ème trimestre

Le chiffre d'affaires s'élève à 6 941 ME pour les 9 premiers mois de l'exercice 2020/21, en hausse interne de +1,7%.



Il est en décroissance faciale de -3,7%, avec un effet devise défavorable principalement dû à l'appréciation de l'Euro par rapport au Dollar américain et aux devises émergentes.



Le chiffre d'affaires pour le 3ème trimestre de l'exercice 2020/21 s'inscrit à 1 955 ME, en croissance interne de +19,1% (+12,6% en facial).

Au niveau des objectifs 2020/21, le groupe vise une croissance interne du Résultat Opérationnel Courant d'environ +10%.



L'acompte sur dividende de 1,33E par action sera mis en paiement le 9 juillet 2021.



