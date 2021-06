Pernod Ricard : l'Erasmus Student Network et l'HOTREC appellent à une...

Poursuivant leur engagement à promouvoir une consommation d'alcool responsable et à lutter contre le « binge drinking » chez les jeunes adultes d'Europe et du reste du monde, Pernod Ricard et Erasmus Student Network, par l'intermédiaire de leur initiative Responsible Party, s'unissent au secteur de l'hôtellerie et de la restauration avec la signature d'une Déclaration appelant à une convivialité responsable et solidaire.

Responsible Party s'associe avec l'HOTREC, organisation européenne de l'hôtellerie, de la restauration et des bars et cafés, afin de garantir l'ouverture de lieux sécurisés, conjuguant convivialité et responsabilité, dans le respect des mesures sanitaires en vigueur. Toutes les parties prenantes sont invitées à signer la Déclaration et à rejoindre cette initiative visant à faire partager à travers l'Europe des instants de convivialité en toute sécurité et de manière responsable.

Créé en partenariat avec l'Erasmus Student Network, association européenne à but non lucratif, Responsible Party est un programme de prévention qui lutte activement contre l'abus d'alcool. Né de l'idée que les évènements sont encore mieux partagés lorsqu'ils se vivent en consommant avec modération, Responsible Party met en œuvre une démarche « peer-to-peer ». Depuis son lancement en 2009, cette initiative a rencontré un grand succès et a sensibilisé plus de 450 000 étudiants dans 33 pays.

Aspirant à « rendre les bons moments inoubliables », Responsible Party procède à des distributions de bouteilles d'eau pour limiter les effets de la consommation d'alcool, et permet aux jeunes adultes de faire des choix responsables qui influencent positivement leurs amis. Compte tenu du contexte actuel, ces activations sur le terrain sont renforcées par des campagnes numériques impactantes. Depuis son lancement sur les réseaux sociaux, en avril 2020, Responsible Party, grâce à sa campagne digitale Sharing Good Vibes, a touché six millions de personnes dans 30 pays.

Le monde ayant été mis sous cloche l'an dernier, la pandémie a radicalement changé les dynamiques sociétales. Le COVID-19 a bouleversé le quotidien des particuliers et des entreprises, plongeant les secteurs européens du voyage et de l'hôtellerie dans une profonde crise. Il est plus que jamais crucial d'accompagner les professionnels de l'hôtellerie et de la restauration, dans toute leur diversité, pour leur permettre de garantir la sécurité de leurs clients et de leur personnel.

Présent à Bruxelles pour la signature de la Déclaration, Alexandre Ricard, Président-Directeur général de Pernod Ricard, a déclaré : « Nous savons qu'il ne peut y avoir de convivialité dans l'excès, notamment en ce qui concerne l'abus d'alcool. C'est pourquoi nous nous unissons aujourd'hui pour promouvoir les bonnes pratiques et la consommation responsable, seules capables rendre les meilleurs moments inoubliables. »

Kostis Giannidis, Président de l'Erasmus Student Network, a commenté : « Les jeunes adultes ont été injustement accusés de propager davantage le virus que les autres catégories de population au cours des douze derniers mois. Nous espérons que cette Déclaration permettra aux étudiants désireux de participer à une mobilité éducative durable dans un pays étranger, de démontrer qu'ils sont des acteurs engagés dans la promotion d'une convivialité sûre et responsable. »

Pour la directrice générale de l'HOTREC, Marie Audren : « Le COVID-19 a sévèrement touché l'hôtellerie européenne et a été source de difficultés et d'incertitudes pour ce secteur. Nous sommes impatients d'accueillir à nouveau nos clients en toute sécurité. L'HOTREC est à l'écoute des jeunes adultes, dont certains orienteront leur choix de carrière vers l'hôtellerie. La solidarité est primordiale pour le redémarrage de notre secteur à travers l'Europe. »

A propos de Pernod Ricard

Pernod Ricard est le No 2 mondial des Vins et Spiritueux, avec un chiffre d'affaires consolidé de 8 448 millions d'euros lors de l'exercice 2020. Né en 1975 du rapprochement de Ricard et Pernod, le Groupe s'est développé tant par croissance interne que par acquisitions : Seagram (2001), Allied Domecq (2005) et Vin&Sprit (2008). Seagram (2001), Allied Domecq (2005) et Vin&Sprit (2008). Pernod Ricard, qui possède 16 marques dans le top 100 des marques de spiritueux, dispose de l'un des portefeuilles les plus prestigieux du secteur avec notamment la vodka Absolut, le pastis Ricard, les Scotch Whiskies Ballantine's, Chivas Regal, Royal Salute et The Glenlivet, l'Irish Whiskey Jameson, le cognac Martell, le rhum Havana Club, le gin Beefeater, la liqueur Malibu, les champagnes Mumm et Perrier-Jouët ainsi que les vins Jacob's Creek, Brancott Estate, Campo Viejo et Kenwood. Les marques de Pernod Ricard sont distribuées dans plus de 160 marchés dont 73 par ses propres forces de vente. L'organisation décentralisée du groupe permet à ses 19 000 employés d'agir en tant que véritables ambassadeurs de sa vision de « Créateurs de Convivialité ». Réaffirmée par son plan stratégique « Transform and Accelerate » déployé en 2018, la stratégie de Pernod Ricard se concentre sur les investissements à long terme et une croissance profitable pour tous ses actionnaires. Le groupe reste fidèle à ses trois valeurs fondatrices : l'esprit entrepreneur, la confiance mutuelle et l'éthique, comme illustré par notre feuille de route à 2030 Sustainability & Responsibility, « nous préservons pour partager » en accord avec les Objectifs de Développement Durable des Nations Unies. En reconnaissance de son engagement constant en faveur du développement durable et la consommation responsable, Pernod Ricard a reçu la médaille d'or d'Ecovadis. Pernod Ricard est également une entreprise membre du LEAD Global Compact des Nations Unies. Pernod Ricard est coté sur Euronext (Mnémo : RI ; Code ISIN : FR0000120693) et fait partie des indices CAC 40 et Eurostoxx 50.

A propos d'Erasmus Student Network

L'Erasmus Student Network est l'une des plus grandes associations étudiantes en Europe. Présente dans plus de 1 000 établissements de l'enseignement supérieur, celle-ci réunit plus de 530 associations étudiantes de 42 pays, et permet à plus de 15 000 bénévoles d'accompagner les étudiants à l'étranger, en accord avec sa devise : « Les étudiants aident les étudiants ». L'ESN œuvre à la création d'un cadre éducatif plus mobile et plus flexible, en favorisant les échanges à différents niveaux, afin de faire vivre des expériences interculturelles aux étudiants européens.

A propos de l'HOTREC

L'HOTREC, l'association ombrelle des hôtels, restaurants, bars, cafés et établissements similaires, qui regroupe 45 associations nationales de 34 pays, est la voix de l'industrie hôtelière en Europe. La mission de l'HOTREC est de représenter et de défendre les intérêts de la profession auprès des institutions européennes et internationales, de favoriser le partage des connaissances et des meilleures pratiques entre ses membres afin de promouvoir l'innovation, et de servir de vitrine du savoir-faire de l'industrie hôtelière européenne.

